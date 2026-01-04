自由電子報
娛樂 最新消息

梁靜茹吐愛情最難處！真實心聲全說了

〔記者張釔泠／台北報導〕梁靜茹全新「Best，茹果我不唱情歌」世界巡迴演唱會3日在廈門進行2026年首場演出，唱完《天燈》後她用閩南語「大家好」問候現場近3萬名觀眾：「今天很特別，謝謝你們來陪我一起度過2026第一個週末。」也親解相隔9個月就推出全新巡演的原因。

梁靜茹廈門演唱會。（超級圓頂提供）梁靜茹廈門演唱會。（超級圓頂提供）

梁靜茹「當我們談論愛情」巡演去年2月在香港紅磡完美收官，11月「Best，茹果我不唱情歌」就在上海虹口足球場起跑，行程馬不停蹄，除了靠「勇氣」，還有她和導演Yves Aucoin之間的不解之緣。梁靜茹說，常覺得自己的演唱會缺少了舞蹈成分，2023年底在大阪看到太陽馬戲團的演出，馬上被奇幻瑰麗的舞台吸引，想藉此為節目增色，於是努力找到導演，結果雙方想法一拍即合，火速啟動新巡演。

梁靜茹廈門演唱會。（超級圓頂提供）梁靜茹廈門演唱會。（超級圓頂提供）

昨晚演唱會一開場，金髮梁靜茹以紅色天鵝絨斗篷晚禮服搭配現身，馬上抓住觀眾眼球，儘管氣象預報體感溫度只有攝氏2度，但3萬名觀眾的熱情，火速點燃演唱會氣氛，讓梁靜茹唱得更加投入。

Yves Aucoin曾多次為西洋天后席琳狄翁打造演唱會，被譽為席琳狄翁的「御用導演」；這回雖是首度和梁靜茹合作，兩人間卻有太多冥冥中註定，例如他1998年為席琳狄翁打造了「Let’s talk about love」演唱會，正好與「當我們談論愛情」相呼應；2019年和席琳狄翁合作的「Courage」演唱會，也正是梁靜茹代表作《勇氣》，梁靜茹說：「真的有太多巧合，緣分非常奇妙！」

梁靜茹廈門演唱會。（超級圓頂提供）梁靜茹廈門演唱會。（超級圓頂提供）

唱完《燕尾蝶》，梁靜茹感性道：「每個人都有很多面吧！情歌工作者我也有。台上的我、台下的我；快樂的我、不快樂的我。不過隧道的盡頭會是光，眼淚的盡頭是洗滌，眼淚不是軟弱，是滋養自己，傷口可以長出新的自己。」

梁靜茹廈門演唱會。（超級圓頂提供）梁靜茹廈門演唱會。（超級圓頂提供）

整場演唱會梁靜茹以組曲、搖滾、不插電等不同的音樂呈現方式，從《無條件為你》、《不敢當》唱到《會呼吸的痛》展現多變、不一樣的面貌，被稱為「情歌天后」20多年，她說：「可以一路唱，認識了你們，得到你們滿滿的愛與鼓勵，我覺得自己很幸運，什麼頭銜、標籤一點也不重要。」唱《慢冷》前聊到愛情，她說：「愛情裡最難的是先學會愛自己，我唱了那麼多情歌，老實說，有些歌詞的意思真的是慢慢才懂得。」

