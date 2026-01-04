章廣辰奪家業眾叛親離 絕裂父母怒嗆：棋子只剩我

章廣辰（右）在《舊金山美容院》奪權對抗自己的父親蔣偉文。（TVBS提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕章廣辰在TVBS影集《舊金山美容院》為掌權臨臨早餐，與父母親的衝突不斷，嗆聲爸爸蔣偉文「手中的棋子只剩下我了」。

章廣辰在《舊金山美容院》飾演野心勃勃的鄧惟宇，卻因自己的選擇失去友情、愛情與親情。（TVBS提供）

章廣辰（右）在《舊金山美容院》與母親涵冷娜（左）徹底決裂。（TVBS提供）

章廣辰劇中雖如願接掌臨臨早餐，依舊擺脫不了父親蔣偉文及母親涵冷娜對他的控制。野心勃勃的他，選擇與雙親攤牌，而他的決定最終導致自己失去親情、愛情與友情。

章廣辰在《舊金山美容院》為了自己的目標與好友連晨翔漸行漸遠。（TVBS提供）

導演杜政哲曾指出，這部作品的核心在於「選擇」，主角們透過不同決定，走向各自的人生際遇。劇中，連晨翔與章廣辰曾是並肩作戰的好夥伴，但因立場與抉擇不同，最終站上對立位置，呈現兩人截然不同的命運，也讓觀眾看到「選擇決定人生」的完整意義。

蔣偉文在《舊金山美容院》飾演臨臨早餐董事長鄧永寬 ，與子女的關係十分疏遠。（TVBS提供）

