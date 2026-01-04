因戲結緣變真愛！劉品言、連晨翔黏踢踢閃瞎全家人

劉品言（左）、連晨翔（右）在《舊金山美容院》從青梅竹馬一路走到結婚生子。（TVBS提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕連晨翔在TVBS影集《舊金山美容院》因為兒時的「英雄券」重拾對生活的熱情，與劉品言的戀情甜蜜爆棚，黏踢踢模樣閃瞎眾人，家人紛紛催婚、生子，甚至連小孩名字都已想好。

連晨翔為《舊金山美容院》增胖21公斤，完美詮釋江之浩一角。（TVBS提供）

陳孝萱（右）在《舊金山美容院》飾演賴秀容，與連晨翔的對戲逼哭所有人。（TVBS提供）

連晨翔劇中一度陷入低潮，在劉品言的陪伴與鼓勵下重新振作，並完成母親陳孝萱對他身為「大英雄」的期望。他回到「舊金山美容院」收拾爛攤子，也向兩家人正式公開戀情，在眾人見證下迎向嶄新人生。

連晨翔在《舊金山美容院》飾演江之浩，以隨遇而安的心態面對各種挑戰。（TVBS提供）

劉品言（左）、連晨翔（右）戲裡戲外都迎來人生新階段。（TVBS提供）

此外，首次合作的劉品言與連晨翔因戲結緣，戲裡戲外都踏入人生新階段，兩人去年6月宣布「雙喜」、7月登記結婚、11月迎接女兒「連TT」到來，進度飛快。方志友在劉品言殺青當天笑問：「你們要不要在一起？」更表示「獅子女」與「魔羯男」超速配，日後結婚紅包一定特大包，還預祝兩人「百年好合」，如今回看格外耐人尋味。

方志友在《舊金山美容院》飾演江之璐，她與劉品言、連晨翔戲裡戲外都默契十足 。（TVBS提供）

《舊金山美容院》三個家庭的故事即將完結，本週日晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、CATCHPLAY TV TVBS歡樂台同步播出；晚間10點於愛奇藝國際版APP、Netflix上架，晚間11點中華電信MOD與Hami Video影劇館+同日播出。12/25起，每週一至週五晚間八點準時在中視主頻播出。

