自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

因戲結緣變真愛！劉品言、連晨翔黏踢踢閃瞎全家人

劉品言（左）、連晨翔（右）在《舊金山美容院》從青梅竹馬一路走到結婚生子。（TVBS提供）劉品言（左）、連晨翔（右）在《舊金山美容院》從青梅竹馬一路走到結婚生子。（TVBS提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕連晨翔在TVBS影集《舊金山美容院》因為兒時的「英雄券」重拾對生活的熱情，與劉品言的戀情甜蜜爆棚，黏踢踢模樣閃瞎眾人，家人紛紛催婚、生子，甚至連小孩名字都已想好。

連晨翔為《舊金山美容院》增胖21公斤，完美詮釋江之浩一角。（TVBS提供）連晨翔為《舊金山美容院》增胖21公斤，完美詮釋江之浩一角。（TVBS提供）

陳孝萱（右）在《舊金山美容院》飾演賴秀容，與連晨翔的對戲逼哭所有人。（TVBS提供）陳孝萱（右）在《舊金山美容院》飾演賴秀容，與連晨翔的對戲逼哭所有人。（TVBS提供）

連晨翔劇中一度陷入低潮，在劉品言的陪伴與鼓勵下重新振作，並完成母親陳孝萱對他身為「大英雄」的期望。他回到「舊金山美容院」收拾爛攤子，也向兩家人正式公開戀情，在眾人見證下迎向嶄新人生。

連晨翔在《舊金山美容院》飾演江之浩，以隨遇而安的心態面對各種挑戰。（TVBS提供）連晨翔在《舊金山美容院》飾演江之浩，以隨遇而安的心態面對各種挑戰。（TVBS提供）

劉品言（左）、連晨翔（右）戲裡戲外都迎來人生新階段。（TVBS提供）劉品言（左）、連晨翔（右）戲裡戲外都迎來人生新階段。（TVBS提供）

此外，首次合作的劉品言與連晨翔因戲結緣，戲裡戲外都踏入人生新階段，兩人去年6月宣布「雙喜」、7月登記結婚、11月迎接女兒「連TT」到來，進度飛快。方志友在劉品言殺青當天笑問：「你們要不要在一起？」更表示「獅子女」與「魔羯男」超速配，日後結婚紅包一定特大包，還預祝兩人「百年好合」，如今回看格外耐人尋味。

方志友在《舊金山美容院》飾演江之璐，她與劉品言、連晨翔戲裡戲外都默契十足 。（TVBS提供）方志友在《舊金山美容院》飾演江之璐，她與劉品言、連晨翔戲裡戲外都默契十足 。（TVBS提供）

《舊金山美容院》三個家庭的故事即將完結，本週日晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、CATCHPLAY TV TVBS歡樂台同步播出；晚間10點於愛奇藝國際版APP、Netflix上架，晚間11點中華電信MOD與Hami Video影劇館+同日播出。12/25起，每週一至週五晚間八點準時在中視主頻播出。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中