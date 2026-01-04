恭喜！SKE48松井珠理奈嫁了 停工遇見帥老公成關鍵

松井珠理奈（左）宣布和辻本達規結婚，下週將舉辦記者會。（翻攝自X，合成圖）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本偶像圈再拋震撼彈！AKB家族傳奇人物、前SKE48主將松井珠理奈情定男團成員，邁向人妻人生！對象正是名古屋出身男團「BOYS AND MEN」成員辻本達規，兩人低調交往3年修成正果。

據了解，這段戀情其實早在多年前就埋下伏筆；兩人早在2014年便有交集，但真正讓關係升溫，則是在松井珠理奈因身心狀況一度停工休養的那段時間，辻本達規在她最低潮時給予陪伴與支持，從朋友一路走到戀人。

請繼續往下閱讀...

婚訊曝光後，男方所屬事務所火速證實喜訊，辻本達規也親自在社群平台報喜。小倆口預計將於本月完成結婚登記，下週更將在東京合體出席記者會，親口向外界分享人生新章節。

據傳，松井珠理奈是受到山里亮太與蒼井優當年溫馨婚訊記者會的感動影響，才決定用公開場合留下屬於自己的幸福時刻。

回顧松井珠理奈的演藝之路，可說是AKB系譜中的傳奇。她11歲加入SKE48，一路站上核心位置，並在2018年「AKB48 人氣總選舉」擊敗宮脇咲良，成為史上最後一位總選冠軍，被粉絲封為「末代一姐」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法