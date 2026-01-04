自由電子報
娛樂 最新消息

新年第一炸！麗珠白色比基尼「不遮、不瘦」玩超大

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲歐美話題歌手麗珠（Lizzo）用一組「毫不客氣」的比基尼美照，替2026年寫下高調開場！她在元旦後於IG曬出新年首篇貼文，白色比基尼大方上身，氣場全開。

麗珠白色比基尼大方上身。（翻攝自IG）麗珠白色比基尼大方上身。（翻攝自IG）

貼文中，麗珠先以極簡造型登場，白色三角比基尼、綁帶丁字褲，只搭配戒指與藍色指甲，下一張立刻「加戲」，外搭迷幻感十足的Pucci連身衣，色彩奔放、線條大膽，再配上誇張耳環與復古白框墨鏡，切換成派對女王模式。

麗珠在貼文裡寫道：「YITTY ＆ Pucci 的組合……太犯規了」，背景音樂選用自己的歌曲《DITTO》，同時呼應Alabama Barker在爆紅開箱影片中反覆提到Pucci的橋段，玩梗玩得毫不手軟。

麗珠變身派對女王。（翻攝自IG）麗珠變身派對女王。（翻攝自IG）

貼文留言區瞬間變成星光大道，芭黎絲希爾頓、詩莎、克蘿伊貝莉、艾莉卡芭朵等人接力按讚留言，清一色力挺她的氣場與態度。

特別的是，這波「比基尼宣言」被外界解讀為她對身材嘲諷的最新回擊。先前麗珠才遭網友惡意批評身材，她毫不留情表示：「不管你胖或瘦，總有人要講垃圾話，但你的身體不是為他們存在的，是為你自己。」

