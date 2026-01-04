自由電子報
娛樂 最新消息

郭董曾批博士賣雞排浪費資源 486先生有異見

鴻海創辦人郭台銘。（資料照）鴻海創辦人郭台銘。（資料照）   

〔記者林南谷／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘幾年前曾公開批評博士去炸雞排是浪費教育資源，今（4）日上午，團購電商名人「486先生」陳延昶提及此事，他說：「如果用郭董那種實業家的鋼鐵邏輯來看，這話確實辛辣且直接。」

486先生直言：「國家栽培你這麼久，你應該去實驗室研發專利、去帶領產業升級，而不是在油煙裡虛度光陰，這就像是用坦克車去買菜，大材小用，更是對社會資源的一種錯置！」他說，從小到大寒窗苦讀數十載，到底讀書學習是為了追求真理與學問？還是把這行為當作職場競爭的踏腳石？

「如果讀書只是為了換取一張高級職場的門票，那麼當門票到手後，學習是不是就失去了意義？又或者說如果我們滿腹經綸，卻無法轉化成社會期待的高產值，難道這學習的過程就真的成了郭董口中的浪費」，486先生說。

團購電商名人「486先生」陳延昶。（翻攝自486先生臉書）團購電商名人「486先生」陳延昶。（翻攝自486先生臉書）  

486先生認為一個人的價值，不是由學位證書來定義，而是由他如何「待人」與「對待生活」來決定，他分析：「或許讀書不只是為了讓我們成為更有用的人，而是為了讓我們在面對人生的抉擇時，能有更多的底氣去選擇自己真正想要的生活。」

486先生堅信讀書不是絆腳石，而是一盞燈，「它讓我們在黑暗中不至於迷失，即使只是炸著雞排時，也能擁有一個豐盈且不卑不亢的靈魂。」

2013年，因為郭董一句「念到博士跑去賣雞排是浪費教育資源，應該要課人才浪費稅」一夕爆紅的「博士雞排」創始人宋耿郎，畢業於政大法律系與保險研究所（現今為風險管理與保險學系碩士班），更於之後繼續攻讀該所博士學位，但擁有如此高等學歷以及法律知識背景的宋耿郎，投入與本科系專業毫不相干的餐飲業，一度成為外界熱議話題。

