自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

東港也有「阿咩」 「羊咩咩歌后」爆紅 本命年將再登大鵬灣

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港去年底的跨年晚會，邀請「羊咩咩歌后」謝采吟登台，她因為因為傳神模仿「咩咩咩」爆紅，東港鎮長黃禎祥笑稱，依照今年馬年就如此爆紅，明年還是「羊年」，不邀請她來說不過去，今年底粉絲應可望見到她再再於大鵬灣登台。

謝采吟演唱自創曲《羊咩咩》，活靈活現的學起羊叫聲，瞬時成為迷因在網上瘋傳。（圖翻攝自東港好鎮YT謝采吟演唱自創曲《羊咩咩》，活靈活現的學起羊叫聲，瞬時成為迷因在網上瘋傳。（圖翻攝自東港好鎮YT

於《超級紅人榜》一路過關斬將、展露頭角的謝采吟，去年底受邀至屏東東港跨年晚會表演，沒想到一首魔性的《羊咩咩》竟讓她在跨年後是一炮而紅，其中魔性的「羊叫聲」更是一鳴驚人，讓許多網友笑稱「叫妳模仿沒叫妳超越」，且餘音繞樑是至今未絕，不少人是搞笑直說「台東有阿妹、東港有阿咩！」。

韓籍啦啦隊與開南科大啦啦隊表演。（記者陳彥廷攝）韓籍啦啦隊與開南科大啦啦隊表演。（記者陳彥廷攝）

回顧當天晚間的直播，謝采吟甫登台時，由於時間尚早，又是在韓籍啦啦隊女神南珉貞、李智圓及許秀美之前的檔，會場人流逐漸前往同場的市集消費覓食，謝采吟登台首唱的確也沒有引來太多迴響，但只見謝采吟絲毫不怯場，接著帶來這首《羊咩咩》。

起先歌詞也未引起現場共鳴，直到重點的「羊咩咩」出現就像喚回全場注意力，不少到場的人都說「感覺突然聽到羊叫」、「以為音響被蓋台」，仔細一看這時才發現，這個如同羊叫的聲音竟是台上的歌手，維妙維肖的程度是讓所有人看傻了眼，也開始佩服起謝采吟的唱功。

謝采吟的歌唱片段被放上網路後開始爆紅，有網友指出，其實她在超級紅人榜之後，在路竹地區就已逐漸闖出名號，2024年的《羊咩咩》又再推波助瀾一番，她的兒子則是在她的youtube頻道留言，指「她目前還很震驚怎麼爆紅了」，他指出，媽媽從小就喜歡唱歌，現在也會一直學羊叫聲給我們聽，去（應為前年）年她發行歌曲或許網友覺得搞笑或變迷因哽，但對他們全家來說都很感動，因為「媽媽終於圓了自己從年輕就有的夢想」。（頻道https://www.youtube.com/watch?v=PZrS-0KZ8DA

黃禎祥則說，當初是因為有鄉親曾聽過謝采吟的演唱而對她非常有印象，特別希望能邀請她來，沒想到真的一炮而紅，明年是羊年，等於是她的「本命年」，不邀請說不過去，可望再請她來到爆紅的大鵬灣演唱。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中