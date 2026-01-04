自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

F乳女神赴港暈倒 「人生第一次搭救護車」緊急送醫

日本超人氣Coser伊織萌赴港健康亮紅燈，引來粉絲憂心。（翻攝自X）日本超人氣Coser伊織萌赴港健康亮紅燈，引來粉絲憂心。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本超人氣Coser、「F乳女神」伊織萌近日受邀至香港，要和粉絲來場「甜蜜相會」，卻意外變成一場讓人心揪的「健康警報」，傳出在飯店休息期間突然暈倒，情況令人憂心。

伊織萌出席 BANDAI CARD GAMES Fest 25–26，還預定在亞洲國際博覽館舉辦Rainbow Gala 33粉絲見面會，讓不少港粉早早排好時間準備朝聖。沒想到活動前夕卻急轉直下。

昨（3）中午，伊織萌突然在社群平台以廣東話中文發文，坦言身體狀況急轉直下，出現嚴重不適，「已經變成無法外出的狀態」，無奈宣布取消RG33首日簽名會與2shot活動。

她透露，原本希望休息後能恢復，但評估身體狀況仍不穩定，最終只能忍痛喊停，字裡行間滿是自責與不捨。

伊織萌發文報平安。（翻攝自X）伊織萌發文報平安。（翻攝自X）

讓人揪心的是，當晚又傳出她在香港緊急送醫的消息。伊織萌在飯店休息期間突然暈倒，緊急叫救護車送往醫院，她事後也坦率分享：「人生第一次搭救護車。」消息一出，社群立刻炸鍋，粉絲紛紛湧入留言區關心。

所幸她很快向大家報平安，表示沒有大礙，已返回飯店休息，還感性提到飯店人員特地為她準備熱粥與水果，讓她備感溫暖。

昨天深夜，伊織萌再度更新近況，向一路協助她的工作人員、救護人員與飯店職員致謝，也特別點名香港粉絲的關心與體貼，「真是幫助我好多」，表示會好好休息，盼能盡快恢復精神，與大家見面。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中