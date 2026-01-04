F乳女神赴港暈倒 「人生第一次搭救護車」緊急送醫

日本超人氣Coser伊織萌赴港健康亮紅燈，引來粉絲憂心。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本超人氣Coser、「F乳女神」伊織萌近日受邀至香港，要和粉絲來場「甜蜜相會」，卻意外變成一場讓人心揪的「健康警報」，傳出在飯店休息期間突然暈倒，情況令人憂心。

伊織萌出席 BANDAI CARD GAMES Fest 25–26，還預定在亞洲國際博覽館舉辦Rainbow Gala 33粉絲見面會，讓不少港粉早早排好時間準備朝聖。沒想到活動前夕卻急轉直下。

昨（3）中午，伊織萌突然在社群平台以廣東話中文發文，坦言身體狀況急轉直下，出現嚴重不適，「已經變成無法外出的狀態」，無奈宣布取消RG33首日簽名會與2shot活動。

她透露，原本希望休息後能恢復，但評估身體狀況仍不穩定，最終只能忍痛喊停，字裡行間滿是自責與不捨。

伊織萌發文報平安。

讓人揪心的是，當晚又傳出她在香港緊急送醫的消息。伊織萌在飯店休息期間突然暈倒，緊急叫救護車送往醫院，她事後也坦率分享：「人生第一次搭救護車。」消息一出，社群立刻炸鍋，粉絲紛紛湧入留言區關心。

所幸她很快向大家報平安，表示沒有大礙，已返回飯店休息，還感性提到飯店人員特地為她準備熱粥與水果，讓她備感溫暖。

昨天深夜，伊織萌再度更新近況，向一路協助她的工作人員、救護人員與飯店職員致謝，也特別點名香港粉絲的關心與體貼，「真是幫助我好多」，表示會好好休息，盼能盡快恢復精神，與大家見面。

