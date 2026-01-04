一首點歌獻「三峽車禍」喪命女童 2025傷痛回憶阿信也哭了

阿信看到有歌迷想幫車禍過世小女孩的母親完成心願點歌《知足》。（翻攝自Threads）

〔記者陳慧玲／台北報導〕一如五月天主唱阿信昨（3日）晚在台中洲際棒球場演唱會上說的，去年台灣發生幾起嚴重的颱風、地震以及一些意外事件，其中發生在去年5月中的「三峽車禍」，應該許多人至今想起都會為無辜喪命的學童感到心痛，昨晚演唱會上的點歌時段，有歌迷為當時因這起車禍不幸離世的13歲女童點了《知足》，不但催淚全場歌迷，阿信演出中也難過拭淚。

去年這起78歲余姓男子造成的「三峽車禍」，曾導致學童、民眾3死12傷，最後肇事駕駛也不治身亡，其中一位過世女童的母親，1月1日帶著女兒照片到台中洲際棒球場看五月天演唱會，因為女兒是小五迷，原本想幫女兒圓夢希望能點歌《知足》，可惜當天沒有機會被五月天團員點到，事後在社群希望集結其他粉絲力量，能點到這首《知足》，而昨晚阿信真的看到點歌牌了。

阿信抬頭看著月亮，希望車禍離世的小粉絲也能聽到他唱歌。（翻攝自Threads）

有香港歌迷舉牌寫著「完成媽媽心願，為車禍小天使女兒」，上面大大的字寫出想點歌《知足》，阿信當下承諾晚一點會唱，果然之後邀請全場2.5萬粉絲打開手機燈當成星光，感性獻唱這首《知足》，昨晚剛好是農曆十五滿月，阿信抬頭看著月亮感性說，相信小妹妹在月亮上也看到大家為她而唱《知足》了，女童母親也透過社群看到其他歌迷幫忙點歌完成心願，直呼淚流滿面，也提到當時在女兒的追思會上也是以這首《知足》送別女兒。

