自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

一首點歌獻「三峽車禍」喪命女童 2025傷痛回憶阿信也哭了

阿信看到有歌迷想幫車禍過世小女孩的母親完成心願點歌《知足》。（翻攝自Threads）阿信看到有歌迷想幫車禍過世小女孩的母親完成心願點歌《知足》。（翻攝自Threads）

〔記者陳慧玲／台北報導〕一如五月天主唱阿信昨（3日）晚在台中洲際棒球場演唱會上說的，去年台灣發生幾起嚴重的颱風、地震以及一些意外事件，其中發生在去年5月中的「三峽車禍」，應該許多人至今想起都會為無辜喪命的學童感到心痛，昨晚演唱會上的點歌時段，有歌迷為當時因這起車禍不幸離世的13歲女童點了《知足》，不但催淚全場歌迷，阿信演出中也難過拭淚。

去年這起78歲余姓男子造成的「三峽車禍」，曾導致學童、民眾3死12傷，最後肇事駕駛也不治身亡，其中一位過世女童的母親，1月1日帶著女兒照片到台中洲際棒球場看五月天演唱會，因為女兒是小五迷，原本想幫女兒圓夢希望能點歌《知足》，可惜當天沒有機會被五月天團員點到，事後在社群希望集結其他粉絲力量，能點到這首《知足》，而昨晚阿信真的看到點歌牌了。

阿信抬頭看著月亮，希望車禍離世的小粉絲也能聽到他唱歌。（翻攝自Threads）阿信抬頭看著月亮，希望車禍離世的小粉絲也能聽到他唱歌。（翻攝自Threads）

有香港歌迷舉牌寫著「完成媽媽心願，為車禍小天使女兒」，上面大大的字寫出想點歌《知足》，阿信當下承諾晚一點會唱，果然之後邀請全場2.5萬粉絲打開手機燈當成星光，感性獻唱這首《知足》，昨晚剛好是農曆十五滿月，阿信抬頭看著月亮感性說，相信小妹妹在月亮上也看到大家為她而唱《知足》了，女童母親也透過社群看到其他歌迷幫忙點歌完成心願，直呼淚流滿面，也提到當時在女兒的追思會上也是以這首《知足》送別女兒。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中