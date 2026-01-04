自由電子報
娛樂 最新消息

川普曬馬杜羅上銬照 美國打擊委內瑞拉販毒？

川普在其「Truth Social」帳號上發布一張照片，寫下委內瑞拉總統馬杜羅出現在「硫磺島」兩棲攻擊艦上。（路透，本報合成）川普在其「Truth Social」帳號上發布一張照片，寫下委內瑞拉總統馬杜羅出現在「硫磺島」兩棲攻擊艦上。（路透，本報合成）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）證實，美軍已在一次「非凡」軍事行動中，成功逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）及其夫人，台灣時間今（4）日凌晨，川普也在社群媒體公開馬杜羅被銬在美國軍艦上的落魄照片，隨後在佛州海湖莊園召開記者會，強硬表示在委國實現「安全且審慎的過渡」之前，將由美國暫時「接管」委內瑞拉政府。

綜合外媒報導，川普在記者會警告哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro），川普指稱：「他們有古柯鹼加工廠，以及專門製造古柯鹼的工廠，他們還把古柯鹼運往美國，所以他最好小心點。」

作家苦苓昨以「美國打擊委內瑞拉販毒？」為題在臉書發文表示他不是專家，所以只提出問題。據他所知，美國的毒品來源分布如下：

*可卡因：哥倫比亞、秘魯、玻利維亞供應。
*海洛因：墨西哥、哥倫比亞供應。
*安非他命：墨西哥供應。
*芬太尼：中國供應。
*大麻：美國自給自足。

透過臉書發文，苦文提出問題：「川普為什麼不出手『打擊』這些製毒、運毒、販毒更嚴重的國家？（難道石油也是一種毒品？）」

點圖放大header
點圖放大body

