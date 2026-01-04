自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

影帝之女陳屍酒店！「藥物過量、膚色改變」私生活爭議遭挖

〔記者鍾志均／綜合報導〕好萊塢開年就傳來令人唏噓的消息！影帝湯米李瓊斯的34歲女兒維多莉亞瓊斯，元旦凌晨被發現陳屍於舊金山知名地標費爾蒙飯店，英國媒體《每日郵報》獨家披露，她生前數月的私生活與毒癮問題也一一浮上檯面。

維多莉亞瓊斯（右）曾追隨父親湯米李瓊斯腳步踏入影視圈。（歐新社）維多莉亞瓊斯（右）曾追隨父親湯米李瓊斯腳步踏入影視圈。（歐新社）

報導指出，維多莉亞過去長期與藥物成癮奮戰，並因此與丈夫納維克塞哈多次爆發激烈衝突，甚至演變成肢體對抗。去年4月，她因連續兩天吸食古柯鹼遭警方逮捕，當時警方到場時描述她神智不清、情緒失控，言談急促，並坦承曾用藥，過程中還一度激烈反抗。

不僅如此，兩個月後她再度因家庭糾紛被捕。檢方文件顯示，衝突起因仍與維多莉亞的吸毒、酗酒問題有關，丈夫臉部出現紅腫痕跡，疑似遭掌摑。案件尚未結案，她原訂於1月下旬再度出庭，卻等不到那一天。

執法單位透露，維多莉亞至少在費爾蒙飯店停留了3天，家屬多日無法聯繫，曾請求警方進行安危確認。最終，她在飯店14樓被發現失去意識，醫護人員到場後宣告死亡，通報註記為「藥物過量、膚色改變」，詳細死因仍待法醫調查釐清。

熟悉她的當地人士向媒體形容，維多莉亞近年在舊金山北灘區「酒後鬧事」早已不是祕密，頻繁出入酒吧、與人起衝突的傳聞不斷，生活狀態早已令人擔憂。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中