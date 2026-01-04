影帝之女陳屍酒店！「藥物過量、膚色改變」私生活爭議遭挖

〔記者鍾志均／綜合報導〕好萊塢開年就傳來令人唏噓的消息！影帝湯米李瓊斯的34歲女兒維多莉亞瓊斯，元旦凌晨被發現陳屍於舊金山知名地標費爾蒙飯店，英國媒體《每日郵報》獨家披露，她生前數月的私生活與毒癮問題也一一浮上檯面。

維多莉亞瓊斯（右）曾追隨父親湯米李瓊斯腳步踏入影視圈。（歐新社）

報導指出，維多莉亞過去長期與藥物成癮奮戰，並因此與丈夫納維克塞哈多次爆發激烈衝突，甚至演變成肢體對抗。去年4月，她因連續兩天吸食古柯鹼遭警方逮捕，當時警方到場時描述她神智不清、情緒失控，言談急促，並坦承曾用藥，過程中還一度激烈反抗。

不僅如此，兩個月後她再度因家庭糾紛被捕。檢方文件顯示，衝突起因仍與維多莉亞的吸毒、酗酒問題有關，丈夫臉部出現紅腫痕跡，疑似遭掌摑。案件尚未結案，她原訂於1月下旬再度出庭，卻等不到那一天。

執法單位透露，維多莉亞至少在費爾蒙飯店停留了3天，家屬多日無法聯繫，曾請求警方進行安危確認。最終，她在飯店14樓被發現失去意識，醫護人員到場後宣告死亡，通報註記為「藥物過量、膚色改變」，詳細死因仍待法醫調查釐清。

熟悉她的當地人士向媒體形容，維多莉亞近年在舊金山北灘區「酒後鬧事」早已不是祕密，頻繁出入酒吧、與人起衝突的傳聞不斷，生活狀態早已令人擔憂。

