（直擊）NEXZ大跳！嗑2片雞排有力氣 霸氣後空翻2千台粉瘋了

NEXZ來台開唱，成員YU（左起）、TOMOYA、HYUI、SEITA、HARU、YUKI、SO GEON在台大體育館大跳。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕新生代男團NEXZ今天（3日）在台大體育館舉行「NEXZ SPECIAL CONCERT in TAIPEI」，首次專場就吸引2000名「NEX2Y」（粉絲名）到場朝聖。他們不愧是JYP出身的團體，大秀後空翻，驚人舞技數度掀起尖叫聲，NEXZ更準備中文歌《永不失聯的愛》，讓台下粉絲聽得如癡如醉。

NEXZ獻唱《Simmer》，活力滿滿。（讀者提供）

NEXZ由TOMOYA、YU、HARU、SO GEON、SEITA、HYUI、YUKI等人組成，他們是透過《Nizi Project Season 2》出道，先前因參加《出差15夜》獲得關注。成員雖然大多為日本人，不過在韓國發展，今天演出基本上也以韓文表演。他們開場帶來《Simmer》、《One Biter》、《NALLINAr》以及《Ride The Viber》等歌曲，每個人都氣喘吁吁，看得出來有多賣力。

接下來他們以中文打招呼，TOMOYA笑喊：「我是可愛的企鵝！」並大喊「水啦」，SO GEON則自稱「小狗狗」，HARU則向粉絲告白我愛你，大讚台粉太熱情了。雖然他們12月才因AAA來台，不過這次也沒有錯過台灣美食，YU提到很愛珍奶，TOMOYA則是愛雞排到，每次來都吃2片，HARU喜歡吃蛋塔。

NEXZ拚勁十足，看得出新人想要好好表現的慾望，讓人也備受鼓舞。（讀者提供）

NEXZ師傳JYP師兄，每個人都身懷絕技，尤其是YU在舞台上展現出的高難度後空翻，讓現場驚呼聲連連，帥度爆表。除此之外，NEXZ也帶來師兄Stray Kids 夯曲《Walkin On Water》，哥哥們TOMOYA、HARU、YU大跳SEVENTEEN《HIT》，老么們SEITA、YUKI、HYUI跳泰拉Tyla的《CHANEL》，展現帥氣以及性感的面貌。TOMOYA詢問大家：「喜歡NEXZ霸氣還是清新呢？」台下粉絲表示喜歡帥氣多一點，TOMOYA也答應大家會展現更多不一樣的風格。

2026年新春伊始就來台演出，YUKI笑說希望能長高到700公分，「我原本是更高的，但我有在控制我的身高。」實在超搞笑。HYUI希望能夠提升表達能力，好好把真心傳達給粉絲。SEITA則是希望能夠很會WINK，笑說右眼還可以，但左眼不太行，沒想到7名成員就開始上演WINK撩粉環節，讓現場尖叫聲不斷。

活動尾聲，NEXZ帶來《Slo-mo》、《Run with me》，成員們依序向粉絲告別，YU用日文，SO GEON則對於這麼多人來支持他們，感到不可思議，TOMOYA則是中文代表，表示：「非常感謝大家來到我們演唱會，謝謝你們，今天很高興能見到大家，希望我們期待再見，感謝！」成員們還一起把TOMOYA抬起來，場面十分爆笑。

