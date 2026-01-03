自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（直擊）NEXZ大跳！嗑2片雞排有力氣 霸氣後空翻2千台粉瘋了

NEXZ來台開唱，成員YU（左起）、TOMOYA、HYUI、SEITA、HARU、YUKI、SO GEON在台大體育館大跳。（讀者提供）NEXZ來台開唱，成員YU（左起）、TOMOYA、HYUI、SEITA、HARU、YUKI、SO GEON在台大體育館大跳。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕新生代男團NEXZ今天（3日）在台大體育館舉行「NEXZ SPECIAL CONCERT in TAIPEI」，首次專場就吸引2000名「NEX2Y」（粉絲名）到場朝聖。他們不愧是JYP出身的團體，大秀後空翻，驚人舞技數度掀起尖叫聲，NEXZ更準備中文歌《永不失聯的愛》，讓台下粉絲聽得如癡如醉。

NEXZ獻唱《Simmer》，活力滿滿。（讀者提供）NEXZ獻唱《Simmer》，活力滿滿。（讀者提供）

NEXZ由TOMOYA、YU、HARU、SO GEON、SEITA、HYUI、YUKI等人組成，他們是透過《Nizi Project Season 2》出道，先前因參加《出差15夜》獲得關注。成員雖然大多為日本人，不過在韓國發展，今天演出基本上也以韓文表演。他們開場帶來《Simmer》、《One Biter》、《NALLINAr》以及《Ride The Viber》等歌曲，每個人都氣喘吁吁，看得出來有多賣力。

接下來他們以中文打招呼，TOMOYA笑喊：「我是可愛的企鵝！」並大喊「水啦」，SO GEON則自稱「小狗狗」，HARU則向粉絲告白我愛你，大讚台粉太熱情了。雖然他們12月才因AAA來台，不過這次也沒有錯過台灣美食，YU提到很愛珍奶，TOMOYA則是愛雞排到，每次來都吃2片，HARU喜歡吃蛋塔。

NEXZ拚勁十足，看得出新人想要好好表現的慾望，讓人也備受鼓舞。（讀者提供）NEXZ拚勁十足，看得出新人想要好好表現的慾望，讓人也備受鼓舞。（讀者提供）

NEXZ師傳JYP師兄，每個人都身懷絕技，尤其是YU在舞台上展現出的高難度後空翻，讓現場驚呼聲連連，帥度爆表。除此之外，NEXZ也帶來師兄Stray Kids 夯曲《Walkin On Water》，哥哥們TOMOYA、HARU、YU大跳SEVENTEEN《HIT》，老么們SEITA、YUKI、HYUI跳泰拉Tyla的《CHANEL》，展現帥氣以及性感的面貌。TOMOYA詢問大家：「喜歡NEXZ霸氣還是清新呢？」台下粉絲表示喜歡帥氣多一點，TOMOYA也答應大家會展現更多不一樣的風格。

2026年新春伊始就來台演出，YUKI笑說希望能長高到700公分，「我原本是更高的，但我有在控制我的身高。」實在超搞笑。HYUI希望能夠提升表達能力，好好把真心傳達給粉絲。SEITA則是希望能夠很會WINK，笑說右眼還可以，但左眼不太行，沒想到7名成員就開始上演WINK撩粉環節，讓現場尖叫聲不斷。

活動尾聲，NEXZ帶來《Slo-mo》、《Run with me》，成員們依序向粉絲告別，YU用日文，SO GEON則對於這麼多人來支持他們，感到不可思議，TOMOYA則是中文代表，表示：「非常感謝大家來到我們演唱會，謝謝你們，今天很高興能見到大家，希望我們期待再見，感謝！」成員們還一起把TOMOYA抬起來，場面十分爆笑。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中