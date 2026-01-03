自由電子報
娛樂 最新消息

《天使之卵》一次祭兩款特典海報 夜光神秘vs.燙金貴氣又要瘋搶了

《天使之卵》美版原文A3夜光海報（左圖）關燈後散發幽幽綠色夜光（右圖），將作品獨有的神秘與詭譎氛圍推向極致。（甲上娛樂提供）《天使之卵》美版原文A3夜光海報（左圖）關燈後散發幽幽綠色夜光（右圖），將作品獨有的神秘與詭譎氛圍推向極致。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本殿堂級傳奇動畫《天使之卵》將於1月9日全台上映40週年4K紀念版，片商昨天（2日）揭曉上映首週特典，祭出兩款極具收藏價值的特殊工藝限量海報，分別為「美版原文A3夜光海報」與「杜比限定版A3燙金海報」，結合夜光、燙金、霧油、局部上光與磨砂等多重工藝，紙質選用厚磅高級鑽卡，完美烘托大師經典手繪風格，勢必掀起影迷搶收熱潮。

《天使之卵》迎來40週年，導演押井守親自監修4K修復。（甲上娛樂提供）《天使之卵》迎來40週年，導演押井守親自監修4K修復。（甲上娛樂提供）

《天使之卵》為押井守導演首部原創動畫長片，由天野喜孝擔任美術指導與原始概念設計。作品以近乎單色的色彩配置、極少對白，以及僅約400個鏡頭（約為一般動畫作品的三分之一）的極簡表現手法，於1985年以 OVA 形式問世。其神祕深邃的世界觀、獨樹一幟的影像語言與精緻絕美的畫面風格，被譽為動畫史上最具影響力的經典之一，亦成為無數後世創作者致敬與靈感的源頭。

《天使之卵》杜比限定版A3燙金海報採局部燙金工藝，並搭配霧油處理，呈現絲絨般細緻手感。（甲上娛樂提供）《天使之卵》杜比限定版A3燙金海報採局部燙金工藝，並搭配霧油處理，呈現絲絨般細緻手感。（甲上娛樂提供）

此次《天使之卵》迎來40週年，導演押井守親自監修4K修復，並同步推出杜比全景聲與杜比視界全版本，以前所未有的殿堂級規格重生。作品於去年11月先後在日本與美國上映，日本10天內票房突破3700萬日圓（約新台幣750萬元），觀影人次約1萬5千人；美國方面則於短短兩天內創下約 67 萬美元（約新台幣2100萬元）的票房成績，在僅約400家戲院上映的規模下，首週即衝上美國票房排行榜第4名，引發國際影迷與業界高度關注。

《天使之卵》將於1月9日全台震撼上映40週年4K紀念版。（甲上娛樂提供）《天使之卵》將於1月9日全台震撼上映40週年4K紀念版。（甲上娛樂提供）

凡於1月9日至1月15日期間購買《天使之卵》上映首週一般版電影票1張，即可兌換「《天使之卵》美版原文 A3 夜光海報」1 張。海報採用厚磅高級鑽卡紙質，表面以霧油處理，並搭配局部上光與磨砂效果，呈現豐富層次感，關燈後更會散發幽幽綠色夜光，將作品獨有的神秘與詭譎氛圍推向極致，數量有限。

此外，自1月9日起上映期間，凡購買《天使之卵》任一杜比場次電影票1張（Dolby Cinema、Dolby Vision + Atmos、Dolby Atmos），即可獲得「杜比限定版A3燙金海報」1 張。此款為杜比全版本專屬特典，海報片名與杜比 Logo 皆採局部燙金工藝，並搭配霧油處理，呈現絲絨般細緻手感，質感尊貴、極具收藏價值。兩款特典恕不得合併領取，數量有限，贈完為止。

