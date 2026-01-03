自由電子報
娛樂 最新消息

CHEN唱一半急喊「救救我」 考台灣粉絲唱功：我給100分

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國男團EXO的最強主唱CHEN今天（3日）舉行第一次亞洲巡迴個人演唱會《Arcadia》，他嘴巴超甜，表示如果要形容台灣粉絲，他會說「漂亮」、「可愛」，現場也有男粉絲大喊「哥」！CHEN趕快補稱讚「很帥」，現場氣氛溫馨。

CHEN開場就帶來「吞CD」的超強演出、讓全場聽得如癡如醉。（INB100提供）CHEN開場就帶來「吞CD」的超強演出、讓全場聽得如癡如醉。（INB100提供）

CHEN今天降臨台北國際會議中心開唱，開場就帶來《No Gravity》、《Fall In Love Again》揭開序幕，他展現「吞CD」的超強唱功，飆出完美高音。他以中文向大家問候：「好久不見、好久不見，我是陳（CHEN），好想你們。」CHEN表示，在新年伊始就能遇到粉絲們，十分開心，今天會帶來在別的地方看不到的表演，也希望大家來到夢想的樂園，一起出發吧！

CHEN唱到一半突然噎到。（INB100提供）CHEN唱到一半突然噎到。（INB100提供）

CHEN接下來演唱《I Don't Even Mind》、《致妳（My Dear）》等歌曲後，在演唱《Starlight》時，現場粉絲準備彩虹燈應援，讓CHEN開心又滿足的笑容，氛圍十分感動。演唱《Before the Petals Fall》時，CHEN突然咳嗽，唱不出歌來，他立刻低頭舉起手說：「救救我！」請粉絲幫忙唱一下，他後來解釋：「剛剛發生一點小事故，沒關係嗎？其實我唱歌到一半突然被口水噎到，我吃了一個香蕉，不知道會造成這樣的結果，但吃了香蕉充滿了力量。」他表示，自己是第一次唱到一半喊救我，請大家別外流影片，用於個人珍藏就好。

他稱自己發行的個人專輯，想要傳達給大家的關鍵字是幸福以及安慰，他希望歌曲可以讓人感受到療癒以及安慰，「這次巡演每個瞬間都是挑戰，我自己認為我是個消極的人，我是冷淡？落後？希望這次巡演就當作是遊樂園，與大家一起開心的遊樂場。」不過在台北國際會議中心這座遊樂園，實在太高了，CHEN也詢問後排粉絲：「看得到我嗎？我們螢幕很大喔，聽得到歌嗎！那太好了！」

CHEN大讚粉絲應援手幅以「台灣」當作二行詩，很有sense。（INB100提供）CHEN大讚粉絲應援手幅以「台灣」當作二行詩，很有sense。（INB100提供）

難得來到台灣，CHEN透露在飯店房間拍了影片，更忍不住大讚：「台灣的香腸真的太好吃了！」他也提到小籠包一定要到餐廳吃，還現場示範吃小籠包的模樣，先用湯匙，然後筷子挖開皮，先喝湯汁，生動的吃小籠包教學，笑翻全場。至於粉絲應援環節，CHEN笑說本來要噹粉絲連擺應援手燈都很不同步，後來才知道原來粉絲是要準備排字應援，粉絲排出「金鐘大，我愛你」以及可愛的「emoji」，CHEN還用123木頭人的方式，轉頭問大家「好了沒！」再看，實在很俏皮，CHEN也感慨的說：「除了你們，我還能在哪裡接受這樣的愛呢？」獲得全場粉絲力挺。

CHEN要粉絲大聲唱，粉絲在唱《Arcadia》時爆出超大聲應援。（INB100提供）CHEN要粉絲大聲唱，粉絲在唱《Arcadia》時爆出超大聲應援。（INB100提供）

他演唱《Arcadia》時，全場站起來，爆出最大聲的應援，現場氣氛嗨到不行。CHEN在演唱《四月後的離別（Beautiful goodbye）》之前，詢問現場有沒有粉絲有自信可以唱得好？結果一位女粉絲唱得非常好，掀起驚呼聲。接著CHEN表示想要找男粉絲，結果這位男粉絲緊張到只唱出「我們」就一度唱不出來，後來全場為他加油，男粉絲終於唱完後面，讓全場粉絲瘋狂拍手。CHEN也表示，其實有偷偷期待台灣粉絲的唱功，這次會打出100分的滿分。

CHEN在唱完幾首歌之後，脫下西裝外套再度登場。（INB100提供）CHEN在唱完幾首歌之後，脫下西裝外套再度登場。（INB100提供）

最後，CHEN演唱神曲《最佳的幸運（Best Luck）》為演出做結尾，他表示，從新的一年開始就跟大家在一起非常棒，「謝謝你們在新年就來看我，我以後會讓大家聽到更好的音樂，多多來找你們，我們約定！」並與當場羽大家打勾勾。他還笑說：「我剛剛吃了乖乖，你們也要乖乖喔！」為演出畫下句點，在下台之前，他還叮嚀大家，希望大家要守秩序，一起完成最後的「一對一合照」福利。

點圖放大body

