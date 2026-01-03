自由電子報
娛樂 最新消息

怒砲王夢麟酒駕是垃圾！女兒不護短3度開嗆：挺他就是愚孝

王夢麟去年12月29日涉及酒駕上路，撞擊路邊清潔人員手推車。（組合照，記者陳逸寬攝、記者鄭景議翻攝）王夢麟去年12月29日涉及酒駕上路，撞擊路邊清潔人員手推車。（組合照，記者陳逸寬攝、記者鄭景議翻攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕71歲資深民歌手王夢麟去年12月29日酒駕上路，酒測值高達0.73 mg/l，險些撞上路邊清潔隊員，遭依公共危險罪送辦，引爆輿論撻伐。事件曝光後，王夢麟的女兒2度透過父親臉書公開致歉，氣炸重話直言「酒駕犯就是垃圾」，強調不會替父親找任何藉口，今（3日）更親上火線逐一回應網友留言。

王夢麟涉酒駕釀禍後，女兒連續2次以父親的臉書帳號向受驚嚇的清潔人員與社會大眾致歉，強調酒駕零容忍，也不會因為是家人就護短，她直言酒駕本身就是不可原諒的行為，必須誠實面對、配合調查，否則只會加深社會傷害。

面對一名網友分享「28歲女兒因遭酒駕撞而喪命」的沉痛經歷，王夢麟女兒表示，自己看完後落淚，坦言能想像對方的痛苦，因此更無法接受酒駕行為，甚至是發生在自己父親身上，她直言這種情況下若選擇護短就是「愚孝」，並多次呼籲對方務必照顧好自己，也再次強調酒駕者不該心存僥倖。

針對部分網友不滿王夢麟以「壓力很大」作為說詞，甚至質疑家屬是否代為擋箭，女兒也毫不迴避回應，直言父親的道歉方式只會讓人更生氣，錯了就不該辯解，只能好好反省、配合調查。面對「為何不管住父親」的質疑，她無奈表示家人未同住，若住在一起絕不可能讓事情發生，並坦言「如果管得住脫韁野馬，我們也不會如此身心俱疲。」

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

