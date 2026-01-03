蔡依林23年恩師發聲了 點出啟用外籍編舞出現驚人轉變

張勝豐。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林「PLEASURE」巡演在大巨蛋站順利落幕，她的恩師張勝豐看了跨年場，直言這場演出已超越演唱會，而是一場具備紐約百老匯等級的「大型歌舞音樂劇」，感性表示：「整體而言，這不只是一場成功的演唱會，更像是一份屬於蔡依林此刻狀態的表演藝術總結報告。」

張勝豐感動表示，Jolin再次刷新華語大型舞台演出的想像邊界，「一句話總結：只有蔡依林，可以超越蔡依林。」也很慶幸能夠參與她這一生中的23個年頭，見證她的成長與進化，力讚Jolin就是台灣之光。

張勝豐觀察到，Jolin現在展現出「不需要用力證明」的從容，尤其在《玫瑰少年》等曲目，她透過細膩的聲線處理與氣息留白，讓情緒在不張揚中直擊人心。證明她已從當年的努力型藝人，進化成能在舞台上游刃有餘的表演藝術家。

張勝豐也指出，自從Jolin大量啟用外籍編舞老師與舞者後，拔高了華語樂壇的美學規格，卻也實質改變了華語演唱會的審美標準與製作規格。認為這項決定當時確實讓台灣在地編舞老師與舞者，相對少了站上大舞台獲得演出與收入的機會。

