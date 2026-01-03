宋羽葤征戰香港健美賽成台灣之光 「45天減脂」魔鬼訓練曝

宋羽葤征戰香港健美賽。（世聯體育大會提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人宋羽葤日前在社群平台分享身穿高衩連身泳衣的舞台畫面，紀錄她遠赴香港參加世聯體育UWSG世紀自然職業賽的過程。6歲時因為愛護生命決定吃素的她，以素食者身分參與「經典連身泳裝模特兒組別」，希望透過站上舞台，讓更多人看見。

宋羽葤表示，原本對是否參賽仍在猶豫，但想到若能藉由自己的參與，推廣素食以及女性運動風氣，於是在比賽前最後階段下定決心投入備賽。她在開賽前一個半月開始密集訓練，歷經45天魔鬼備賽期，她最終以素食者身份在經典連身泳裝模特兒組別獲得「UWSG經典連身泳裝模特兒」項目，取得進入職業健美比賽的入場券。

請繼續往下閱讀...

宋羽葤吃素多年仍不影響她練出一身優美線條。（世聯體育大會提供）

談到訓練過程，她說明：「前一個月為增肌期，採取三天訓練一天休息的節奏，每次進行約兩小時重量訓練與一小時有氧。」運動量比以往提升三倍，為了讓肌肉生長，蛋白質攝取也相應提高。

她坦言：「密集訓練加飲食控制，又夾帶壓力與睡眠不足，讓原本低血壓的我變得容易煩躁；每天起床、面對痠痛的身體，是最大考驗。」但她仍咬牙撐過，認為整個過程是一場修行。談起最難訓練的部位，她自認是屁股，因為穿訓練服時無法準確判斷。

宋羽葤赴香港參加世聯體育UWSG世紀自然職業賽。（世聯體育大會提供）

增肌期後，她在賽前半個月進入減脂階段，脂肪逐漸下降，「從訓練開始到完賽，大概減了1.5公斤的脂肪。」她增加有氧，如快走、騎腳踏車、打羽毛球等。她滿意地說：「現在的肩膀線條和手臂三頭肌是我最喜歡的部分。減脂過程身形一定會有所變化，但透過上半身與背部訓練，身體比例與線條更清楚，姿態也比以前更挺、更有力量。」

她強調，吃素與長肌肉並不衝突：「只要攝取足夠的植物性蛋白質，例如豆類、豆腐、豆漿、植物蛋白粉，甚至在蔬菜與堅果裡也能獲得蛋白質。最重要的是心念與持續行動。」她也建議有志參賽的人，備賽期通常最少需四個月以上，飲食、睡眠、訓練三者缺一不可，同時要隨時傾聽身體狀況。

宋羽葤表示，希望藉由自己的參賽經驗，讓更多人看見「植物飲食也能練出力量與線條」，並鼓勵女性勇敢踏入重量訓練與運動領域。日前她亦在「記得愛：星光聖誕夜」演唱會演唱即將推出的新作《黑色太陽》，此曲由FIR阿沁操刀，希望持續把正向能量帶給社會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法