娛樂 電視

新血助攻利特《客家廚房》 反應迅速被孝淵認證

〔記者林欣穎／台北報導〕台韓合製實境綜藝《廚師的迫降：客家廚房2》開播後話題不斷，節目熱度持續升溫。由利特、温昇豪、李元日、江宏傑搭配孝淵、陳庭妮、趙序衡、喜飯組成的兩隊陣容全面開戰。最新一集，主廚李元日與趙序衡首度公開籌備多時的全新客家創意料理。

孝淵走出廚房親自上菜。（客台提供）孝淵走出廚房親自上菜。（客台提供）

李元日與趙序衡在廚房內忙碌穿梭，從精細的刀工備料到火候精準的翻炒，每個細節都不敢馬虎，只為將腦海中的食譜完美呈現在顧客面前，誓言再掀一波味蕾風暴。

喜飯（左起）、陳庭妮、珪斌、温昇豪服務客人。（客台提供）喜飯（左起）、陳庭妮、珪斌、温昇豪服務客人。（客台提供）

料理一上桌，顧客反應更是直接，驚呼聲此起彼落，有人一吃就睜大雙眼，忍不住說出：「太好吃了吧！」兩位主廚把傳統客家元素結合現代料理手法，不只比拚廚藝，也比創意，成功端出「只有在客家廚房才能吃到」的限定菜色，讓戰況全面升級。

特級工讀生珪斌。（客台提供）特級工讀生珪斌。（客台提供）

另外前來支援的大勢新人「音源強者」珪斌首次投入高壓實戰，她坦言：「一開始真的很慌，也犯了不少錯，但越做越上手，反而覺得很好玩，雖然手忙腳亂，但成員們一直幫助我、鼓勵我，後來就越來越上手，也覺得越來越有趣。」孝淵也在一旁認證，笑說：「她動作真的很快，而且很會看臉色，反應超快，很快就抓到現場節奏。」

