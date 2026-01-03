自由電子報
娛樂 電影

陸一龍嘆曹西平猝逝「演藝圈的遺憾」 憶對方敢言演藝圈少見

〔記者許世穎／台北報導〕電影《大咖時代》今（3）日舉行開鏡記者會，導演洪成昌率領主要演員陸一龍、林子閎、蔡瑞雪、安婕希等人一同現身，為新片揭開序幕。曾在華視與曹西平共事的陸一龍，談到對方猝逝時語氣沉重，直言這是「演藝圈的遺憾」。

陸一龍。（資料照，記者陳逸寬攝）陸一龍。（資料照，記者陳逸寬攝）

陸一龍回憶，曹西平年紀比他小10歲，是一位極具個性的藝人，「他敢說、敢面對，所以紅得比較慢，但在演藝圈裡，他的跳舞和造型都是一流的，希望這樣的人可以越來越多。」

提到健康狀況，75歲的陸一龍透露自己至今做健康檢查都沒有出現紅字，笑說醫生曾要他「少講話」，但他覺得能帶給大家歡樂更重要，「希望大家都能保持健康」。

此次接演《大咖時代》，陸一龍表示抱持學習心態，不會計較戲分大小，「就算當臨時演員或第八線演員都可以，叫我笑我就不會哭，叫我哭我就不會笑」，直說一切隨遇而安，心情放輕鬆。

曹西平。（資料照）曹西平。（資料照）

男主角林子閎在片中飾演出道13年卻始終未能走紅的素人演員，曾是男團 「SpeXial 」成員的他，面對昔日團員連晨翔與劉品言日前迎來女兒，是否有送上祝福，他先是回應「當然還是有啦，還是會說一下」，隨後又害羞改口笑說「我回去問一下」，似乎尚未正式傳達祝賀。

至於曾與簡廷芮組成雙人團體「Dears」的安婕希，在片中飾演林子閎的妹妹。被問及昔日搭檔簡廷芮捲入「粿王風波」是否有關心對方時坦言，近期僅在 IG 限時動態和她有互動，簡單表示希望她在新的一年一切順利。

