娛樂 最新消息

余祥銓被老婆「暗中定位」！遭踩底線火大翻臉

黃豪平（左起）、余祥銓、熊熊。（戀愛熊天秤提供）黃豪平（左起）、余祥銓、熊熊。（戀愛熊天秤提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕熊熊、黃豪平主持《戀愛熊天秤》，來賓余祥銓中透露自己在婚姻中幾乎「毫無隱私」，手機密碼被老婆柔柔改成一模一樣，方便隨時查閱，最令他嘔的是因此慘遭好兄弟們排擠，余祥銓說：「男生之間最愛在群組裡傳垃圾話或18禁的內容，但因為我兄弟們都知道我老婆每一條訊息都會看，會直接跟我說，我們要再開一個群組，因為你老婆會看，所以裡面不能有你。」讓他感嘆自己已經活得像原始人。

除了簡訊，余祥銓的IG也幾乎由柔柔在使用，他透露只要帳號多追蹤一個人，老婆立刻就會追問「今天追蹤這個人是誰」，即便只是工作外景合照、被標註後回追，對他來說是基本尊重，卻仍免不了被問得一清二楚，余祥銓坦言可能是因為自己婚前花邊新聞過多，唯一解決方法就是給對方「滿滿的安全感」，然而，手機被看他可以接受，但「手機被定位」是他不能被踩到的底線。

余祥銓自曝手機被老婆暗中植入追蹤定位。（戀愛熊天秤提供）余祥銓自曝手機被老婆暗中植入追蹤定位。（戀愛熊天秤提供）

余祥銓在《戀愛熊天秤》中自爆，有次手機快沒電請朋友幫忙檢查，才發現自己竟然被偷偷定位，讓他當場抓狂，余祥銓說：「基本上我到哪裡柔柔都會要求我拍照，我也都會拍給她，但定位我這就代表是根本完全不信任我。」余祥銓無奈地說自己是公眾人物，幾乎走到哪裡都有人替老婆監控，曾經有一次跟朋友吃飯，竟然同時有三個人拍照傳給柔柔，讓他直呼：「我這個臉能做什麼壞事？」

根據在NOWNEWS 的YT平台做網路調查顯示，有高達 52% 的網友反對「開定位」，普遍認為「信任比定位更重要」，黃豪平也對此深有感觸，他分享前女友當時劈腿，透過定位看到她和劈腿對象經過Hotel，就讓他心碎不已，黃豪平說：「不信任了，不管對方在哪裡，都會讓人起疑」，熊熊則從女生角度補充，她認為女生並不是無端多疑，如果對方沒有做出讓人懷疑的行為，其實沒必要去看手機、定位，感情之中，最重要還是給足對方安全感。

