自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

盧秀燕喊「馬麻愛你」被網友罵爆 陳慕義嗆自取其辱

台中市長盧秀燕長期以「媽媽市長」自居，希望以親切形象包裹政治。她雖曾宣稱「從來沒自稱媽媽市長」，但跨年時又在台上大喊「馬麻（媽媽）愛你！」引發社群一陣砲轟。（資料照）台中市長盧秀燕長期以「媽媽市長」自居，希望以親切形象包裹政治。她雖曾宣稱「從來沒自稱媽媽市長」，但跨年時又在台上大喊「馬麻（媽媽）愛你！」引發社群一陣砲轟。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕長期以「媽媽市長」自居，希望以親切形象包裹政治。她雖曾宣稱「從來沒自稱媽媽市長」，但跨年時又在台上大喊「馬麻（媽媽）愛你！」引發社群一陣砲轟。金馬獎得主、資深演員陳慕義昨也發文狂嗆盧秀燕，並強調「媽媽是每個人獨佔、無法被任何政治人物取代的角色」，該文發出引發逾1.5萬名網友迴響，並嗆盧秀燕「不是說他沒自稱馬馬嗎？慣性說謊家」。

陳慕義在臉書發文指出，「要死了，盧秀燕小姐，妳真的不是任何誰的媽媽。馬年就馬年，死性不改，故意要講『馬麻愛你』，真的不要自取其辱」。

陳慕義也表示「2026年伊始就來觸霉頭，就跟妳說過，媽媽是每個人他自己獨佔的，無法取代。就跟妳說過，妳這樣是在侮辱每個人他自己的媽媽，拜託妳不要發神經，妳就會只是妳自己而已，不會因為妳一直喊說妳是豬，妳就真的會變成一隻豬，明白嗎」。

在發文底下網友也紛紛諷刺「有想過我們的感受嗎~有夠噁心的啦」、「沒有執政能力了嗎？動不動就是『麻媽』」、「我媽可不會舔共抗台」、「我媽不會把廚餘亂倒在路邊，也不會看著垃圾堆成山不處理」、「不是說他沒自稱馬馬嗎？慣性說謊家！」、「聽到她這樣說，整個反胃噁到爆」。對於台中市府稱「最強跨年在台中」，網友也嗆「最強跨年明明就是台東，講什麼鬼話」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中