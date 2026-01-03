盧秀燕喊「馬麻愛你」被網友罵爆 陳慕義嗆自取其辱

台中市長盧秀燕長期以「媽媽市長」自居，希望以親切形象包裹政治。她雖曾宣稱「從來沒自稱媽媽市長」，但跨年時又在台上大喊「馬麻（媽媽）愛你！」引發社群一陣砲轟。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕長期以「媽媽市長」自居，希望以親切形象包裹政治。她雖曾宣稱「從來沒自稱媽媽市長」，但跨年時又在台上大喊「馬麻（媽媽）愛你！」引發社群一陣砲轟。金馬獎得主、資深演員陳慕義昨也發文狂嗆盧秀燕，並強調「媽媽是每個人獨佔、無法被任何政治人物取代的角色」，該文發出引發逾1.5萬名網友迴響，並嗆盧秀燕「不是說他沒自稱馬馬嗎？慣性說謊家」。

陳慕義在臉書發文指出，「要死了，盧秀燕小姐，妳真的不是任何誰的媽媽。馬年就馬年，死性不改，故意要講『馬麻愛你』，真的不要自取其辱」。

陳慕義也表示「2026年伊始就來觸霉頭，就跟妳說過，媽媽是每個人他自己獨佔的，無法取代。就跟妳說過，妳這樣是在侮辱每個人他自己的媽媽，拜託妳不要發神經，妳就會只是妳自己而已，不會因為妳一直喊說妳是豬，妳就真的會變成一隻豬，明白嗎」。

在發文底下網友也紛紛諷刺「有想過我們的感受嗎~有夠噁心的啦」、「沒有執政能力了嗎？動不動就是『麻媽』」、「我媽可不會舔共抗台」、「我媽不會把廚餘亂倒在路邊，也不會看著垃圾堆成山不處理」、「不是說他沒自稱馬馬嗎？慣性說謊家！」、「聽到她這樣說，整個反胃噁到爆」。對於台中市府稱「最強跨年在台中」，網友也嗆「最強跨年明明就是台東，講什麼鬼話」。

