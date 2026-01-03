自由電子報
台東演唱會為何封神？他點出張惠妹如何「徹底改變想像」

〔娛樂頻道／綜合報導〕台東跨年演唱會《東！帶我走》掀起熱烈討論，「阿妹」張惠妹、A-Lin及戴愛玲等藝人開唱，現場氣氛嗨到被大讚是「全台最頂」的演出。流程中不見長官致詞，也未安排商業置入，整晚節奏緊湊、幾乎沒有冷場。律師呂秋遠也在社群發文指出，這場演唱會之所以令人印象深刻，是因為它「徹底改寫了跨年演唱會的想像」。

呂秋遠表示，近年來全台各地的跨年晚會早已成為一種高度公式化的「固定儀式」，流程熟悉到觀眾幾乎不必翻看節目表。然而，阿妹卻將傳統的跨年晚會，轉化為一場只屬於台東的完整演唱會，讓跨年不再只是例行活動，而是一段有情感、有脈絡的夜晚。

張惠妹領軍大咖歌手們在台東唱跨年。（台東縣政府提供）張惠妹領軍大咖歌手們在台東唱跨年。（台東縣政府提供）

他指出，整場晚會的關鍵人物正是阿妹。她不只是回到家鄉擔任壓軸演出的歌手，更親自擔任跨年晚會的總導演，這樣的角色轉換，幾乎決定了整場活動的氣質。對她而言，這並不是唱完幾首歌就離開的商業演出，而是一次「回到台東，陪大家一起跨年」的相聚。

因此，節目的出發點也不在於堆疊明星陣容，而是思考如何自然地引導情緒，陪伴觀眾走過午夜零點。整場演唱會就像阿妹回到家鄉，與大家一起過年般溫暖，刻意保留台東的性格與節奏，原住民歌手也不是象徵性被安排進節目，而是自然融入，成為演出不可或缺的一部分。

呂秋遠感謝阿妹帶來一場不是為了交差或消化預算的跨年夜，而是一個有人真心想把它辦好的夜晚聚會。他形容，當倒數不再是唯一的高潮，而只是整段旅程中的一環，跨年便不只是煙火與數字，而是一段會被記住的時間。對許多人來說，那一晚不像是在參加活動，而更像是「被溫柔地陪伴著」。

點圖放大body

