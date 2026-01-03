自由電子報
娛樂 最新消息

內建技能？台東跨年成全台焦點 台下觀眾神回「這一字」全網笑翻

台東跨年晚會由張惠妹號召藝人參與。（台東縣政府提供）台東跨年晚會由張惠妹號召藝人參與。（台東縣政府提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由張惠妹親自操刀、擔任總導演的台東跨年晚會，今年不只卡司與製作規格備受好評，現場觀眾的「神級互動」更成為社群平台熱議亮點。多段演出與談話片段在網路瘋傳，其中張惠妹與A-Lin在台上輕鬆聊天時，意外釣出全場觀眾整齊劃一的一聲「矮～」，讓不少網友笑稱：「這反應也太內建了吧！」

當晚演出節奏流暢、舞台能量滿點，張惠妹與A-Lin更頻頻與台下互動，金句連發。兩人聊到早早就在後台準備，A-Lin笑說「一直在補妝」，張惠妹接著自爆「還一直補飲料」，話音剛落，台下立刻響起一整片默契十足的「矮～」，節奏之準彷彿排練過一般，讓台上歌手也忍不住笑場。

相關畫面被網友剪輯後分享到Threads，引發大量討論，有人直呼「台下每個人都接得到耶」、「第一次聽到觀眾一起矮～」。也有人笑說，兩位歌手單獨說話時字正腔圓，一站在一起就忍不住口音全開，現場氣氛更顯親切。

對於「矮～」的由來，也有原住民網友現身解答，表示這其實是一種帶有幽默感的語助狀聲詞，常用在聊天或玩笑結尾，「算是一種氣氛提示」，更有人笑稱這是「回到部落自動開啟的功能」。

