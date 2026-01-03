自由電子報
娛樂 日韓

老公竟是性侵犯！女星遇婚姻詐騙「人生全毀」 背債數千萬賣二手度日

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓女星Nancy Lang近日登上MBN節目，長時間公開詐騙婚姻後的真實生活現況，坦言至今仍背負龐大債務，必須靠二手交易維持基本生活。她直言以為人生已經全毀，如今雖仍在復原途中，但至少已慢慢看見希望，也讓外界再次關注這段翻轉她人生的婚姻創傷。

2017年，Nancy Lang婚後隔日透過媒體，才得知丈夫是名強盜性侵累犯，如今的她才真正恢復自由身，她近日在節目上公開已住約3年的月租別墅，坦言母親癌症過世後，身邊只剩下愛犬相伴，成為她唯一的家人。此外，她也罕見回顧成長背景透露自小生活優渥，從小學起便頻繁出國旅行，直到大學都住在首爾狎鷗亭，家中有幫傭與司機，課業由全科家教負責，形容自己過去「幾乎只需要負責花錢。」

Nancy Lang（右）結婚後才知道老公是名性侵累犯。（翻攝自IG）Nancy Lang（右）結婚後才知道老公是名性侵累犯。（翻攝自IG）

然而，母親長期抗癌期間，龐大的醫療費與生活支出全數落在Nancy Lang身上，她坦言當自己突然成為家中經濟支柱時，一時難以接受現實，隨後又陷入詐騙婚姻，人生急轉直下背上鉅額債務。她透露，約8年前開始承擔的貸款，甚至包含高利貸，債務金額從最初約8億韓元（約1900萬元台幣），一度暴增至15億韓元（約3600萬元台幣），曾積欠房租5個月被要求搬離，信用卡遭停用時也忍不住痛哭。

為了維持生活，Nancy Lang不得不變賣私人物品，包括名錶、古董家具、皮衣與鞋子，將原本價值數百萬韓元的物品，以數十萬、甚至數萬韓元低價出售，只求現金周轉。她也坦言，即使舉辦個展成績不錯，仍難以負擔龐大利息與基本開銷，不過目前已逐步將信用狀況從第3金融體系改善至第1金融體系，形容過程「非常艱難，但至少看見希望」，並期盼未來能在事業與感情上重新出發。

點圖放大header
點圖放大body

