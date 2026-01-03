自由電子報
娛樂 電影

《尋秦記》大賣古天樂驚爆住院！缺席宣傳疑身體不適累倒

〔娛樂頻道／綜合報導〕延續港劇經典的電影《尋秦記》在港澳上映後氣勢如虹，未料票房捷報傳出之際，卻有中國網友爆料，指主演之一古天樂疑似住院，引發外界關注。

古天樂主演《尋秦記》票房告捷。（華映提供）古天樂主演《尋秦記》票房告捷。（華映提供）

電影由古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名、朱鑑然、苗僑偉等人一同演出，拍攝完6年終於推出，引爆粉絲追看潮，在港澳一上映便刷新香港電影史上首日最高開片票房紀錄，並接連創下港澳連續兩日單日票房突破千萬港幣的佳績，短短兩天累積票房達2174萬港幣（約新台幣8761萬元），聲勢持續攀升。

古天樂（中）近來和宣萱（左）、林峯等人賣力宣傳《尋秦記》。（華映提供）古天樂（中）近來和宣萱（左）、林峯等人賣力宣傳《尋秦記》。（華映提供）

該片在中國上映3天也突破1.32億人民幣（約台幣5.92億元），近期一眾演員密集展開宣傳活動，與戲迷近距離互動，現場氣氛熱烈，沒想到昨天有粉絲在社群平台貼文指出：「突發，古天樂住院，缺席今天路演。」也有網民證實，表示自己出席的場次中，林峯一登台便向觀眾說明「Daddy抱恙，未能到場宣傳」。

有中國網友爆料古天樂住院，引發外界關注。（翻攝自微博）有中國網友爆料古天樂住院，引發外界關注。（翻攝自微博）

而古天樂昨現身佛山宣傳活動，當時全程戴著口罩，之後的行程便未再露面，後續場次僅由林峯、宣萱與朱鑑然三人繼續出席，不少網友也紛紛留言祝他早日康復。

儘管行程緊湊，演員們仍全力投入宣傳，宣萱也不時透過社群平台與粉絲互動，坦言連日奔波相當疲累，但仍感到值得，「真的累，但累得開心，你們也辛苦了，大家都要保重身體。」據了解，劇組預計4日返港進行相關宣傳活動。

