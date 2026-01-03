自由電子報
娛樂 最新消息

周潤發太太「發嫂」暴瘦引熱議！臉頰凹陷手臂極瘦成討論焦點

有粉絲見到周潤發（右）及發嫂開心合照，沒想到照片曝光引發熱議。（翻攝自微博）有粉絲見到周潤發（右）及發嫂開心合照，沒想到照片曝光引發熱議。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港影帝周潤發與太太陳薈蓮向來感情深厚，兩人作風低調、生活簡樸，是演藝圈公認的模範夫妻。近日適逢發嫂66歲生日，發哥一如往常沒有鋪張慶祝，僅選在九龍城一家餐廳，與太太安靜共進晚餐，享受專屬於兩人的溫馨時光。

用餐期間，有網友巧遇兩人並上前要求合照，親民的發哥爽快答應，還主動拿起手機幫忙拍照，毫無架子。合照隨後被分享到社群平台，引來不少網友關注。照片中，發嫂造型亮眼，黑色冷帽搭配黑框眼鏡，配上鮮紅唇色，風格新潮又有型，氣色看來紅潤、精神不錯。

不過，也有眼尖網友注意到，發嫂似乎比過去清瘦不少，臉頰略顯凹陷，手指線條偏瘦，整體身形看起來較為單薄，因而引發部分粉絲關心她的健康狀況。當天她身穿淡色大衣、圍著紅色圍巾，妝容淡雅，整體狀態仍算不錯，但外型上的變化仍成為討論焦點。

港媒比對去年10月，周潤發夫婦一同出席Chanel活動時，發嫂當時身穿品牌服飾，臉部線條相對圓潤；而今年6月，她現身美容院做護理時，則以寬鬆白T恤的樸素造型被捕捉到，當時也曾被指身形明顯纖細、下巴與臉頰線條更為突出。前後對比之下，外界難免多了幾分關注與揣測。

儘管如此，不少粉絲仍留言送上祝福，希望發嫂保重身體、健康平安，也讚賞周潤發夫婦多年來相互扶持、低調相伴的感情，依舊令人稱羨。

