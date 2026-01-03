女星失去味覺嗅覺消失歌壇9年 露面驚爆方大同入夢對話

〔記者陽昕翰／台北報導〕嘻哈歌手葛仲珊相隔9年回歸歌壇，推出新專輯《soul.food 靈食》，日前錄製魏如萱的電台節目，魏如萱關心她曾在低潮期喪失聽覺、味覺與嗅覺等五感，直說：「明明我們都有在聯絡，妳怎麼都沒有講？」感到非常心疼。

對於往日低潮，葛仲珊透露當時只想「要好起來」，仍在學習接受的階段，甚至連家人都沒說，因為無法解釋自己的狀態，不希望被同情，更不想可憐自己，她笑說：「現在一切都很好！」魏如萱形容葛仲珊的新專輯，給人失而復得、重新蛻變的感覺，從封面就能感受到她卸下過往銳利氣勢，展現更柔軟、純粹的靈魂面貌。

葛仲珊（右）作客「OH夜DJ」魏如萱節目暢聊音樂。（Hit Fm聯播網提供）

《soul.food 靈食》是葛仲珊寫給未來自己的專輯，並提醒自己曾經走過低谷、也能再次站起來。她透露在創作過程中，有個美麗的靈魂曾出現在夢中，正是去年離世的好友方大同，「大同來託夢，留了一些靈感給我。」

葛仲珊至今記憶猶新，最後更問方大同：「會不會後悔沒有後代？」方大同回答：「不會，我的音樂就是我的後代！」提到方大同夢中的一番話，讓葛仲珊有很大的啟發，她從沒想過她的音樂、專輯也可以是她留給世界的後代，葛仲珊很欣慰地說「大同有10個小孩在這世界上。」新歌《b.ye 畢業》一曲，她將過往和方大同聊天的創作語音放進其中，並說這是她跟方大同一起完成的作品，每次聽都會想哭。

