自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

女星失去味覺嗅覺消失歌壇9年 露面驚爆方大同入夢對話

〔記者陽昕翰／台北報導〕嘻哈歌手葛仲珊相隔9年回歸歌壇，推出新專輯《soul.food 靈食》，日前錄製魏如萱的電台節目，魏如萱關心她曾在低潮期喪失聽覺、味覺與嗅覺等五感，直說：「明明我們都有在聯絡，妳怎麼都沒有講？」感到非常心疼。

對於往日低潮，葛仲珊透露當時只想「要好起來」，仍在學習接受的階段，甚至連家人都沒說，因為無法解釋自己的狀態，不希望被同情，更不想可憐自己，她笑說：「現在一切都很好！」魏如萱形容葛仲珊的新專輯，給人失而復得、重新蛻變的感覺，從封面就能感受到她卸下過往銳利氣勢，展現更柔軟、純粹的靈魂面貌。

葛仲珊（右）作客「OH夜DJ」魏如萱節目暢聊音樂。（Hit Fm聯播網提供）葛仲珊（右）作客「OH夜DJ」魏如萱節目暢聊音樂。（Hit Fm聯播網提供）

《soul.food 靈食》是葛仲珊寫給未來自己的專輯，並提醒自己曾經走過低谷、也能再次站起來。她透露在創作過程中，有個美麗的靈魂曾出現在夢中，正是去年離世的好友方大同，「大同來託夢，留了一些靈感給我。」

葛仲珊至今記憶猶新，最後更問方大同：「會不會後悔沒有後代？」方大同回答：「不會，我的音樂就是我的後代！」提到方大同夢中的一番話，讓葛仲珊有很大的啟發，她從沒想過她的音樂、專輯也可以是她留給世界的後代，葛仲珊很欣慰地說「大同有10個小孩在這世界上。」新歌《b.ye 畢業》一曲，她將過往和方大同聊天的創作語音放進其中，並說這是她跟方大同一起完成的作品，每次聽都會想哭。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中