娛樂 電影

「怪獸宇宙」走入冷戰時代！「美國特工」回歸主演前傳

〔記者許世穎／綜合報導〕Apple TV日前宣布擴展「怪獸宇宙」（Monsterverse）衍生作品，將推出一部尚未定名的《君主計畫：神秘組織與怪獸之謎》前傳影集，故事聚焦在漫威電影宇宙中扮「美國特工」的懷特羅素飾演的「李蕭上校」。

影集由曾獲艾美獎提名的編劇暨製作人喬比哈諾德擔任節目統籌，並在與傳奇影業的新公布的協議之下，也將為 Apple TV 全面統籌整個「怪獸宇宙」影視版圖，帶來深受粉絲喜愛的泰坦巨獸與全新故事。

懷特羅素將回歸尚未定名的《君主計畫：神秘組織與怪獸之謎》前傳影集，繼續飾演「李蕭上校」。（Apple TV提供）懷特羅素將回歸尚未定名的《君主計畫：神秘組織與怪獸之謎》前傳影集，繼續飾演「李蕭上校」。（Apple TV提供）

節目統籌喬比哈洛德首次進軍電視圈，便以《歐比王肯諾比》擔任編劇與執行製作人，不僅獲得五項艾美獎提名，首播時更打破收視紀錄。喬比哈洛德過去亦參與多部熱門IP系列與重量級電影的編劇與製作，包括《明日邊界》、《捍衛任務》系列、《變形金剛：萬獸崛起》以及《閃電俠》等知名作品。

這部尚未定名的《君主計畫：神秘組織與怪獸之謎》前傳影集，將由懷特羅素領銜主演並擔任監製，故事聚焦於「李蕭上校」於1984年潛入敵營執行一項秘密任務，試圖阻止蘇聯釋放一隻足以摧毀美國、並改變冷戰局勢的全新恐怖泰坦巨獸。

Apple TV 國際開發負責人Morgan Wandell 表示：「自《君主計畫：神秘組織與怪獸之謎》全球首播以來，世界各地的觀眾就欲罷不能。我們迫不及待想要推出喬比哈洛德與整個演員及創作團隊精心打造、令人熱血沸騰的全新故事。在喬比哈洛德的帶領下，並與傳奇影業這群出色的合作夥伴攜手，這部全新衍生影集將正式揭開史詩級『怪獸宇宙』擴展的序幕，讓觀眾更加貼近他們最喜愛的泰坦巨獸，同時帶來以角色為核心的精彩敘事。」

節目統籌喬比哈洛德則表示：「能夠參與並持續擴展這個極具指標性的宇宙，我感到無比榮幸。Apple 與傳奇影業在整個過程中都是極為出色的合作夥伴，我們也將持續以應有的敬意，把這些電影史上的泰坦巨獸帶給全球觀眾。」

傳奇影業電視總裁暨董事總經理 Jason Clodfelter 表示：「喬比哈洛德是一位卓越的說故事者，對於怪獸宇宙為何能在全球粉絲間引發共鳴有著深刻理解。我們非常高興能與 Apple 攜手，並與 Safehouse Pictures 展開更廣泛的合作關係，為這個系列開啟令人振奮的全新時代。」

在此之前，Apple TV熱門影集《君主計畫：神秘組織與怪獸之謎》第一季於Apple TV現正熱播中，備受期待的第二季也將重磅回歸，將於2月27日於Apple TV全球上線。故事舞台再度回到神秘的骷髏島，隨著規模更加龐大的怪獸陣容登場，將帶來更震撼的動作場面與深層的情感刻畫。

