娛樂 音樂

《臺大的垃圾》爆紅 原唱真面目首度曝光長這樣

〔記者陽昕翰／台北報導〕創作歌手馬愷伶曾以《臺大的垃圾》在網路爆紅，MV短時間突破20萬次觀看，並登上StreetVoice新歌榜，成為當年度極具代表性的校園創作之一。她推出新歌《DON’T fall asleep》，發出對生活、對自由、也對自己溫柔卻清醒的呼喊，首度在MV中正式露臉演出。

馬愷伶首度露臉拍MV。（嵐澄創藝有限公司提供）馬愷伶首度露臉拍MV。（嵐澄創藝有限公司提供）

自幼在音樂與創作環境下成長的馬愷伶，屢獲國內外音樂比賽獎項，並持續以短影音形式在社群發表創作，新歌《DON’T fall asleep》延續她一貫的創作語彙，發展出屬於她的「慢拍流行」，歌曲誕生於一段介於現實與夢想之間的清醒時刻，生活看似穩定，卻容易在日復一日中逐漸麻木，她以「DON’T fall asleep」提醒自己，不要在安逸裡交出對生活的感受力。

馬愷伶錄製《大學聲 YOUNG VOICE》受到矚目。（嵐澄創藝有限公司提供）馬愷伶錄製《大學聲 YOUNG VOICE》受到矚目。（嵐澄創藝有限公司提供）

這首歌特別選在跨年夜發行，馬愷伶認為這正是一個人們期待時間更新，卻也明白現實不會改變的矛盾節點，她將歌曲送給自己與聽眾，不忘溫柔提醒「即使仍走在現實軌道，也別讓自己在生活裡睡著」。

