「童顏女神」首闖仙俠世界 一人分飾兩角掀三世虐戀

〔記者李紹綾／台北報導〕「童顏女神」譚松韻、侯明昊領銜主演愛奇藝奇幻仙俠劇《逍遙》，該劇不僅是譚松韻出道以來首度挑戰仙俠題材，也集結實力與話題兼具的製作班底，首播便引發討論。

譚松韻（右）在《逍遙》誤闖萬妖谷喚醒萬妖之王侯明昊。（愛奇藝國際站提供）

《逍遙》以人族與妖族圍繞「玉醴神泉」所引發的紛爭為主線，描述生性灑脫的人族少女「肖瑤」（譚松韻 飾）誤入神秘的萬妖谷，意外攪動妖界局勢，並與萬妖之王「紅燁」（侯明昊 飾）捲入一連串奇異案件。百年前，紅燁曾與人族的寧安公主相戀，卻在大婚之日遭到背叛並被封印，百年後，肖瑤意外喚醒他，他決意不再相信人族，計畫尋找玉醴神泉以壯大妖族力量，卻發現肖瑤的血脈竟有助於尋找能解鎖玉醴神泉的昆侖鏡碎片，兩人之間的三世情緣，更讓他們無法輕易割捨彼此。

譚松韻（右）在《逍遙》誤入神秘的萬妖谷，意外攪動妖界局勢，並與萬妖之王侯明昊捲入一連串奇異案。（愛奇藝國際站提供）

譚松韻在《逍遙》飾演人族少女「肖瑤」。（愛奇藝國際站提供）

譚松韻先前透過《以家人之名》、《你比星光美麗》等作品展現穩定演技實力，此次在《逍遙》一人分飾靈動俏皮的肖瑤，以及前世背負家國責任的寧安公主，兩個角色樣貌相同、性格迥異，讓紅燁在愛恨之間反覆掙扎，角色橫跨前世與今生，成為她的全新挑戰。

侯明昊在《逍遙》飾演萬妖之王「紅燁」。（愛奇藝國際站提供）

第一次接拍仙俠題材的譚松韻透露，劇中有不少特效，拍攝時必須發揮自己的想像力，對她來說在無實物表演不難，但要保持在角色情緒裡是最難的，她笑說：「一開始看到侯明昊展現瞬移法術時，我都會忍不住想笑場。」她表示，肖瑤這個角色最吸引人的地方是她善良又靠譜，能勇敢地說出「若我無能，遇佛燒香；若我有力，遇魔殺光。」盡所能地用自己微小的力量，讓世間平衡，不要讓惡念長生，不讓大家因為慾望而忘掉自己的本心。

譚松韻（左）在《逍遙》前世為「寧安公主」，與侯明昊上演三世情緣。（愛奇藝國際站提供）

曾在《大夢歸離》中扮演大妖的侯明昊，這次化身為萬妖之王，紅瞳加上隨步擺動的紅袍，霸氣十足，讓網友大讚，侯明昊在大妖的賽道上殺瘋了。 提起跟譚松韻的合作，侯明昊說：「我跟松韻很有默契，她在處理角色的時候，我偶爾會在恍惚間以為這一切是真實發生的，她的表演帶動了我，讓我有一些意料之外的情感表現。」說到自身的角色魅力，他表示，紅燁敢愛敢恨，霸氣、腹黑又充滿破碎感，故事雖然講的是三生三世的情感糾葛，但他覺得更像因果，如果犯了錯就必須用幾生幾世去償還。

譚松韻（左）在《逍遙》前世為「寧安公主」，與侯明昊上演三世情緣。（愛奇藝國際站提供）

譚松韻、侯明昊日前也上線陪看第6集以及第9集精彩片段直播，劇裡兩人的情感逐漸展開，戲外兩人還合唱林俊傑的《修煉愛情》，互動超甜。被要求描述對彼此印象時，侯明昊毫不猶豫地說：「她是花仙子、小花妖，她就像是向日葵，能給人溫暖力量，要是妖王想嗑瓜子還可以隨時揪兩下解饞。」逗樂譚松韻。譚松韻則形容侯明昊像溫柔的小獅子，看起來文質彬彬，但內心很有擔當。

