（專訪）姚淳耀公開「人生九宮格」 大谷翔平啟發助他鎖定金馬夢

〔記者李紹綾／台北報導〕姚淳耀在影集《何百芮的地獄戀曲》飾演甜點店店長，聊到人生規劃，他透露自己多年來一直使用「曼陀羅九宮格」設定目標，靈感正是來自日本球星大谷翔平。

姚淳耀對人生的目標相當明確。（彼此影業提供）

姚淳耀分享，九宮格的核心概念是把人生拆成不同面向，設定中心目標，再一路倒推現在能做的事情，「若目設金馬影帝，可能就要往回倒推，這幾年要做什麼事情」。他指現在要做的就是多看影視作品、學語言、充實自己、累積表演能量，多年後如果沒有達到目標，「起碼都有走在路上」，並稱以此種方式可讓自己不迷失方向。

姚淳耀會理財又會規劃人生。（彼此影業提供）

姚淳耀（右）、郭書瑤合作《何百芮的地獄戀曲》默契十足。（彼此影業提供）

姚淳耀的曼陀羅九宮格中，以「心」為中心，將人生劃分為工作、學習、人際、金錢、福報、家人、太太、健康等八大面向，表格中明確寫下「金馬」、「金鐘」以及「全力演出角色」，也期許有多元收入與代言活動。在學習領域，包含一年讀52本書、看100部電影，甚至還要學習BASS和跳舞。在專業演技訓練上，他標註了CHEKOV訓練（契訶夫表演法），顯見他對演技磨練的嚴謹。

姚淳耀（右）、郭書瑤合作《何百芮的地獄戀曲》默契十足。（彼此影業提供）

姚淳耀（左）在《何百芮的地獄戀曲》飾演甜點店店長，與郭書瑤（右）展開尋愛之旅。（彼此影業提供）

事實上，姚淳耀二十幾歲就對表演有極高期待，想要獲得獎項的肯定，自招以前寫給朋友的生日卡片，上頭還直接署名「影帝」，然而現在回頭看，認為這不是狂妄，而是一種長期的心理暗示，「好像你心裡一直有這件事情，就會慢慢靠近」。

姚淳耀在《何百芮的地獄戀曲》飾演甜點店店長。（彼此影業提供）

至於是否把「小孩」納入人生規劃？姚淳耀坦言，目前九宮格裡還沒有這一格，認為家庭與事業一樣，都是需要用心經營的長期目標。他和設計師太太林羿交往12年、結婚近3年，仍維持高度戀愛感，他在九宮格「太太」一格寫下極具放閃的目標，如每天稱讚一次、溝通良好、包容、讓著她，甚至要把太太當女兒養，對待父母與阿嬤也非常貼心，像是每天打電話回家、每週回家以及每年旅遊2次。

姚淳耀（左）在《何百芮的地獄戀曲》飾演甜點店店長，與郭書瑤（右）展開尋愛之旅。（彼此影業提供）

姚淳耀公開自己的「曼陀羅九宮格」。（姚淳耀提供）

郭書瑤聽完後大感佩服，直呼這是「活生生的成功案例」，因為她最近才開始接觸九宮格，還沒實際填寫目標，「之前沒遇過周圍的人分享，聽到淳耀分享就覺得好勵志，讓我對九宮格更有興趣了」，至於自己的九宮格，她笑說第一個浮現的目標相當務實，「可能希望月收入可以達到百萬」，姚淳耀立刻接話：「我也有寫。」讓郭書瑤驚呼兩人默契太好。

