才罵王夢麟酒駕是垃圾！女兒強硬表態再開嗆：牽扯人命不可原諒

王夢麟去年12月29日涉及酒駕上路，撞擊路邊清潔人員手推車。（組合照，記者陳逸寬攝、記者鄭景議翻攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕71歲資深民歌手王夢麟去年12月29日涉及酒駕遭依公共危險罪送辦，士林地檢署訊後諭令新台幣2萬元交保，女兒則透過他的臉書怒轟「酒駕犯就是垃圾」，強調不會替父親找任何藉口。事隔一日，王夢麟女兒今（2日）再次透過他的臉書發聲，針對外界質疑逐一說明，重申酒駕零容忍立場，並再次向無辜的清潔人員與社會大眾致歉。

王夢麟女兒稍早親自以「王夢麟的女兒」身分再度發聲、表態立場，針對昨日對父親的強烈批判引發關注，她則直球回應外界質疑，重申酒駕行為「本來就不能原諒」，更反問「不然我要說酒駕的人都是黃金鑽石嗎？」她表示，酒駕牽扯到人命，甚至可能毀掉一個家庭，自己反覆看了監視器畫面，看到遭受驚嚇的清潔人員，忍不住淚流不止，「更何況做這件事的人是我的爸爸，我的心情當然很難受！」

請繼續往下閱讀...

王夢麟女兒也再次向遭波及的清潔人員公開致歉，她強調道歉出自於真心，並否認外界所說「心機重、演戲」的指控，她直言當時自己比任何人都憤怒，發聲只是希望替無辜的清潔人員與社會大眾道歉，並非替父親洗白或鋪後路，直言「我今天只是一個路人，不用配合演戲！」

最後，王夢麟女兒重申「酒駕零容忍」的堅決立場，認為錯了就是錯了，沒有任何辯解空間，只能配合調查並承擔法律責任。最後，她澄清「寫信勸戒酒」與「發道歉聲明」並非同一人所為，盼外界停止打擾家屬，並表示這將是自己最後一次回應，再次向清潔人員及社會大眾致上最深的歉意。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法