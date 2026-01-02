自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

EXO伯賢又跳火坑！半年巡演做白工 爆遭公司欠薪2200萬

泰民（左）、伯賢傳出都被欠薪。（翻攝自SuperM_smtown臉書）泰民（左）、伯賢傳出都被欠薪。（翻攝自SuperM_smtown臉書）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國娛樂公司「One Hundred」及旗下廠牌「INB100」、「Big Planet Made」傳出欠薪，EXO-CBX、SHINee泰民以及THE BOYZ都是受害者，不過事後One Hundred發出聲明否認，並表示將採取法律行動。

《The Fact》今天報導，從去年第四季開始，業界就傳出One Hundred的藝人被欠薪的消息，他們從第三季開始就沒有領到薪水，包括THE BOYZ、伯賢、泰民被拖欠10億韓元（約台幣2173萬元），CHEN、XIUMIN則是被欠數億韓元。

泰民2025年4月起開跑的世界巡迴以及9月的日本巡演，很可能還沒有收到報酬，伯賢從去年6月的世界巡迴，似乎也從2025年下半年開始都沒收到錢，CHEN、XIUMIN以及THE BOYZ也大同小異，對現在還在跟SM娛樂打官司的EXO-CBX來說，真的是雪上加霜。

One Hundred的代表車佳媛最近還被爆出與MC夢的不倫戀，傳出數年間車佳媛向MC夢匯款120億韓元，再加上價值50億韓元的名牌手錶等等，零零總總加起來給了MC夢320億韓元（約台幣6.9億元）。

對於欠薪爭議，One Hundred發出聲明，「新聞中提到的未結算問題，是依照各藝人的合約條件與活動狀況，正在進行正常協議與調整。」並指出：「在未進行事實確認，也未保障反駁權的情況下進行報導，令人遺憾。」One Hundred強調，藝人與員工、公司沒有任何衝突，藝人正在努力活動，車佳媛也全力給予協助，對於這些不實報導，One Hundred表示將追究到底。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中