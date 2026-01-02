EXO伯賢又跳火坑！半年巡演做白工 爆遭公司欠薪2200萬

泰民（左）、伯賢傳出都被欠薪。（翻攝自SuperM_smtown臉書）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國娛樂公司「One Hundred」及旗下廠牌「INB100」、「Big Planet Made」傳出欠薪，EXO-CBX、SHINee泰民以及THE BOYZ都是受害者，不過事後One Hundred發出聲明否認，並表示將採取法律行動。

《The Fact》今天報導，從去年第四季開始，業界就傳出One Hundred的藝人被欠薪的消息，他們從第三季開始就沒有領到薪水，包括THE BOYZ、伯賢、泰民被拖欠10億韓元（約台幣2173萬元），CHEN、XIUMIN則是被欠數億韓元。

泰民2025年4月起開跑的世界巡迴以及9月的日本巡演，很可能還沒有收到報酬，伯賢從去年6月的世界巡迴，似乎也從2025年下半年開始都沒收到錢，CHEN、XIUMIN以及THE BOYZ也大同小異，對現在還在跟SM娛樂打官司的EXO-CBX來說，真的是雪上加霜。

One Hundred的代表車佳媛最近還被爆出與MC夢的不倫戀，傳出數年間車佳媛向MC夢匯款120億韓元，再加上價值50億韓元的名牌手錶等等，零零總總加起來給了MC夢320億韓元（約台幣6.9億元）。

對於欠薪爭議，One Hundred發出聲明，「新聞中提到的未結算問題，是依照各藝人的合約條件與活動狀況，正在進行正常協議與調整。」並指出：「在未進行事實確認，也未保障反駁權的情況下進行報導，令人遺憾。」One Hundred強調，藝人與員工、公司沒有任何衝突，藝人正在努力活動，車佳媛也全力給予協助，對於這些不實報導，One Hundred表示將追究到底。

