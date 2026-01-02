自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

橋本環奈益智節目封神 連破15道難題「全日本看傻」

橋本環奈在益智節目上連破15道難題，當場抱走千萬獎金。（翻攝自IG）橋本環奈在益智節目上連破15道難題，當場抱走千萬獎金。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本國民女星橋本環奈在2026年的第一天好運大爆發，她登上富士電視台經典益智節目一路過關斬將，連續答對15道題目後成功抱走1000萬日幣（約200萬元台幣）獎金，全國人民同步收看全都傻眼，網友們更因此封她為「新年最強運女星」。

停播13年的《猜謎$百萬富翁》（クイズ＄ミリオネア）選在2026年元旦正式復活，由人氣偶像團體嵐成員二宮和也扛下主持棒，卡司包含菊池風磨、ano、室剛等人都受邀挑戰。沒想到，作為首位上場的橋本環奈，面對15道題目竟全數迎刃而解，不僅創下節目復播後的新高紀錄，甚至是歷年來罕見的完美紀錄，成績斐然也讓製作單位跌破眼鏡。

其中，最為關鍵的第15題內容問到，「直到1987年東京人口成為日本第一之前，人口最多的是哪個縣？」選項包含新潟縣、愛知縣、廣島縣、熊本縣。橋本環奈一度使用「電話求助」致電近期合作日劇《不良醫生》的演員大谷亮平與許豐凡，卻仍無法得到明確答案，最終她選擇相信直覺，鎖定新潟縣並喊出「FINAL ANSWER」，成功抱走千萬獎金。

確認支票金額為1000萬日幣時，橋本環奈滿臉不可置信當場瞪大雙眼，現場更是瞬間歡聲雷動，反觀二宮和也則懊惱不已，忍不住哀聲連連。由於節目在晚間6點播出，全國人民同步收看，節目片段也在社群平台上瞬間洗版，網友們紛紛激讚「2026年最強運女星誕生！」橋本環奈也憑藉此戰果再度成為新年熱們話題人物。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中