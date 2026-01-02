橋本環奈益智節目封神 連破15道難題「全日本看傻」

橋本環奈在益智節目上連破15道難題，當場抱走千萬獎金。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本國民女星橋本環奈在2026年的第一天好運大爆發，她登上富士電視台經典益智節目一路過關斬將，連續答對15道題目後成功抱走1000萬日幣（約200萬元台幣）獎金，全國人民同步收看全都傻眼，網友們更因此封她為「新年最強運女星」。

停播13年的《猜謎$百萬富翁》（クイズ＄ミリオネア）選在2026年元旦正式復活，由人氣偶像團體嵐成員二宮和也扛下主持棒，卡司包含菊池風磨、ano、室剛等人都受邀挑戰。沒想到，作為首位上場的橋本環奈，面對15道題目竟全數迎刃而解，不僅創下節目復播後的新高紀錄，甚至是歷年來罕見的完美紀錄，成績斐然也讓製作單位跌破眼鏡。

其中，最為關鍵的第15題內容問到，「直到1987年東京人口成為日本第一之前，人口最多的是哪個縣？」選項包含新潟縣、愛知縣、廣島縣、熊本縣。橋本環奈一度使用「電話求助」致電近期合作日劇《不良醫生》的演員大谷亮平與許豐凡，卻仍無法得到明確答案，最終她選擇相信直覺，鎖定新潟縣並喊出「FINAL ANSWER」，成功抱走千萬獎金。

確認支票金額為1000萬日幣時，橋本環奈滿臉不可置信當場瞪大雙眼，現場更是瞬間歡聲雷動，反觀二宮和也則懊惱不已，忍不住哀聲連連。由於節目在晚間6點播出，全國人民同步收看，節目片段也在社群平台上瞬間洗版，網友們紛紛激讚「2026年最強運女星誕生！」橋本環奈也憑藉此戰果再度成為新年熱們話題人物。

