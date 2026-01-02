「娜魯7-11」魔洗腦 A-Lin第一首破億神曲曝光

歌后A-Lin在「東！帶我走2026臺東跨年晚會」，台上狂噴金句，被稱MVP主持人。（資料照，台東縣政府提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕A-Lin日前現身由天后「阿妹」張惠妹親自擔任總導演的「東！帶我走2026臺東跨年晚會」，台上狂噴金句，尤其一段「娜魯one 娜魯two 娜魯7-11」成為風靡全台的洗腦神曲。事實上A-Lin的經典曲超多，第一首YouTube點閱破億的歌並不是大家聯想到的《失戀無罪》，反而是《有一種悲傷》。

A-Lin第一首YouTube點閱破億的歌是《有一種悲傷》。（翻攝自微博）

A-Lin 2023年參加中國節目《乘風2023》，在初舞台上她就演唱了替電影《比悲傷更悲傷的故事》打造的主題曲《有一種悲傷》。這首歌後來也曾入圍金馬獎最佳原創電影歌曲，當A-Lin在《乘風2023》初舞台演唱這首歌的時候，極具穿透力的嗓音讓蔡少芬等一眾佳賓聽得目瞪口呆，英皇娛樂總裁霍汶希購更是頻頻鼓掌，給予高度評價。

2024年《有一種悲傷》的MV在YouTube頻道觀看次數即破1億大關，成為A-Lin音樂生涯中經典且重要的一首歌曲。

