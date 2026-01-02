自由電子報
娛樂 最新消息

王仁甫女兒長大了！「19歲打工身影曝光」季芹證實人生第一次

季芹（左起）與王仁甫19歲女兒樂樂投身職場體驗打工；兒子YAYA前往加拿大留學。（組合照，翻攝自IG）季芹（左起）與王仁甫19歲女兒樂樂投身職場體驗打工；兒子YAYA前往加拿大留學。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕季芹與王仁甫將迎來結婚20週年，夫妻倆膝下育有一對寶貝兒女，女兒樂樂如今已是19歲的大學生，近日更被直擊在知名手搖飲店打工。對此，季芹也證實這是女兒「人生第一次的打工」，不插手孩子的人生計畫，同時也在教育上給足空間，家庭教育與教養態度也被網友們群起激讚。

樂樂打工時的狀態近日被媽媽季芹捕捉，可見她身穿灰色上衣與黑色圍裙，雙手捧著手搖飲的同時，也對鏡頭露出燦爛笑容，放假的弟弟YAYA也特地現身門市探班，一家人互動溫馨又甜蜜。對此，季芹也坦言這一年孩子們進入人生另一段旅程，樂樂開始了人生第一次的打工，體驗職場生活也學習自立與責任。

不只如此，季芹也透露YAYA已前往加拿大讀書，並曬出送兒子就學的照片感性表示「捨不得我們家小暖男」，字裡行間滿是為人母的不捨。季芹表示，夫妻倆雖各自忙於挑戰自我、孩子們則分頭追夢，但一家人的心始終緊緊相繫，「未來的計劃永遠趕不上變化，我們只能珍惜彼此、把握當下！」更以最真摯的祝福迎接2026年。

點圖放大header
點圖放大body

