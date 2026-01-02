4生肖拉開嶄新節奏揭開序幕 2026運勢走強

2026年1月有4個生肖運勢走強。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年1月有4個生肖運勢走強，命理學家認為受到火上加火影響，今年的變動性高，能量比過往強烈，受到老天爺眷顧的又是哪4個生肖呢？

✩生肖雞

屬雞的人過往累積的努力終於開始發酵，可能是你提交的方案獲得認可，或是接到了更能發揮優勢的新任務，建議主動出擊，並把精力放在核心環節，能讓事業的上升趨勢更穩固。

請繼續往下閱讀...

✩生肖羊

屬羊的人財運回升，先前對財務的焦慮將消失，可能是投資迎來收益，或是拖延許久的款項順利到帳，建議梳理一下近期的收支，合理規劃接下來的儲蓄比例，能讓回升的財運更具持續性。

✩生肖虎

屬虎的人將藉人脈資源迎來契機，可能是在行業交流中結識同行，也可能是許久未聯繫的朋友主動邀約合作，建議維護好這些新建立的關係，用真誠的態度交流，為未來的發展埋下種子。

✩生肖蛇

屬蛇的人整體狀態逐漸回升，先前的作息不規律、精神壓力大等將逐漸消失，建議每天留出10到15分鐘的冥想時間，幫自己理清思緒，隨著精神狀態的好轉，之前擱置的學習計畫或興趣愛好，都可以重新找到動力。

☆民俗說法僅供參考☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法