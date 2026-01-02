自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

翻出20年黑歷史 本土劇男星上《聚焦2.0》主播瞬間看傻

呂嘉興上《聚焦2.0》。（呂嘉興提供）呂嘉興上《聚焦2.0》。（呂嘉興提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕類戲劇男星呂嘉興曾演出《新白娘子傳奇》、《戲說台灣》、《玫瑰瞳鈴眼》等作品，是演藝圈的實力綠葉。近來他登上年代《聚焦2.0》，錄影前還連夜翻箱倒櫃，找出20年前曾出現在高文音主播新聞播報畫面的片段。

呂嘉興（左）上《聚焦2.0》，開心和主持人高文音（右）相見。（呂嘉興提供）呂嘉興（左）上《聚焦2.0》，開心和主持人高文音（右）相見。（呂嘉興提供）

呂嘉興（右）上《聚焦2.0》，開心和主持人高文音（左）相見。（呂嘉興提供）呂嘉興（右）上《聚焦2.0》，開心和主持人高文音（左）相見。（呂嘉興提供）

初次見到主持人高文音，呂嘉興便表示，自己曾出現在她播報的新聞裡。高文音好奇詢問是什麼內容？呂嘉興回答是「以物易物」的新聞，高文音坦言完全沒有印象，直到呂嘉興拿出手機播放影片，她立刻驚喜大喊：「天啊！這是多久之前的事？」

呂嘉興上《聚焦2.0》。（呂嘉興提供）呂嘉興上《聚焦2.0》。（呂嘉興提供）

呂嘉興上《聚焦2.0》。（呂嘉興提供）呂嘉興上《聚焦2.0》。（呂嘉興提供）

高文音回憶，那是她剛進年代新聞台時期，被誇「現在也很年輕」時，她笑問：「你有沒有覺得我年輕的時候就很漂亮？」呂嘉興立刻回應：「很漂亮啊！氣質又好，真的，所以我今天來很開心。」一番話逗得高文音哈哈大笑、合不攏嘴。製作人倍綺也拿出手機，記錄下兩人相見歡的珍貴畫面。呂嘉興透露，當天攝影棚設備一度當機，短暫等待維修，但兩人響徹棚內的笑聲，完全化解了現場的尷尬氣氛。

呂嘉興（右二）上《聚焦2.0》，開心和主持人高文音（右）相見。（呂嘉興提供）呂嘉興（右二）上《聚焦2.0》，開心和主持人高文音（右）相見。（呂嘉興提供）

呂嘉興（右）上《聚焦2.0》，開心和主持人高文音（左）相見。（呂嘉興提供）呂嘉興（右）上《聚焦2.0》，開心和主持人高文音（左）相見。（呂嘉興提供）

呂嘉興也分享，從第一次踏進八點檔《新白娘子傳奇》攝影棚拍戲起，他就發現多數戲劇拍攝現場氣氛緊繃，常伴隨大聲呼喝，壓力相當大，與外界或觀眾想像的狀況大不相同，讓他十分意外。

呂嘉興（右）上《聚焦2.0》開心和狄志為合影。（呂嘉興提供）呂嘉興（右）上《聚焦2.0》開心和狄志為合影。（呂嘉興提供）

呂嘉興（前排右）上《聚焦2.0》，與狄志為PK。（呂嘉興提供）呂嘉興（前排右）上《聚焦2.0》，與狄志為PK。（呂嘉興提供）

在《聚焦2.0》節目中，呂嘉興品嚐了以老菜脯燉煮的熱騰騰雞湯，製作單位也準備滾腹運動器材讓他示範體驗，並安排他與十年未見的特別來賓狄志為腳綁鉛塊，PK捲報紙，互動趣味十足。

呂嘉興上《聚焦2.0》品嚐菜脯雞。（呂嘉興提供）呂嘉興上《聚焦2.0》品嚐菜脯雞。（呂嘉興提供）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中