翻出20年黑歷史 本土劇男星上《聚焦2.0》主播瞬間看傻

呂嘉興上《聚焦2.0》。（呂嘉興提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕類戲劇男星呂嘉興曾演出《新白娘子傳奇》、《戲說台灣》、《玫瑰瞳鈴眼》等作品，是演藝圈的實力綠葉。近來他登上年代《聚焦2.0》，錄影前還連夜翻箱倒櫃，找出20年前曾出現在高文音主播新聞播報畫面的片段。

呂嘉興（左）上《聚焦2.0》，開心和主持人高文音（右）相見。（呂嘉興提供）

呂嘉興（右）上《聚焦2.0》，開心和主持人高文音（左）相見。（呂嘉興提供）

初次見到主持人高文音，呂嘉興便表示，自己曾出現在她播報的新聞裡。高文音好奇詢問是什麼內容？呂嘉興回答是「以物易物」的新聞，高文音坦言完全沒有印象，直到呂嘉興拿出手機播放影片，她立刻驚喜大喊：「天啊！這是多久之前的事？」

呂嘉興上《聚焦2.0》。（呂嘉興提供）

呂嘉興上《聚焦2.0》。（呂嘉興提供）

高文音回憶，那是她剛進年代新聞台時期，被誇「現在也很年輕」時，她笑問：「你有沒有覺得我年輕的時候就很漂亮？」呂嘉興立刻回應：「很漂亮啊！氣質又好，真的，所以我今天來很開心。」一番話逗得高文音哈哈大笑、合不攏嘴。製作人倍綺也拿出手機，記錄下兩人相見歡的珍貴畫面。呂嘉興透露，當天攝影棚設備一度當機，短暫等待維修，但兩人響徹棚內的笑聲，完全化解了現場的尷尬氣氛。

呂嘉興（右二）上《聚焦2.0》，開心和主持人高文音（右）相見。（呂嘉興提供）

呂嘉興（右）上《聚焦2.0》，開心和主持人高文音（左）相見。（呂嘉興提供）

呂嘉興也分享，從第一次踏進八點檔《新白娘子傳奇》攝影棚拍戲起，他就發現多數戲劇拍攝現場氣氛緊繃，常伴隨大聲呼喝，壓力相當大，與外界或觀眾想像的狀況大不相同，讓他十分意外。

呂嘉興（右）上《聚焦2.0》開心和狄志為合影。（呂嘉興提供）

呂嘉興（前排右）上《聚焦2.0》，與狄志為PK。（呂嘉興提供）

在《聚焦2.0》節目中，呂嘉興品嚐了以老菜脯燉煮的熱騰騰雞湯，製作單位也準備滾腹運動器材讓他示範體驗，並安排他與十年未見的特別來賓狄志為腳綁鉛塊，PK捲報紙，互動趣味十足。

呂嘉興上《聚焦2.0》品嚐菜脯雞。（呂嘉興提供）

