2026年自動吸財 5星座財神爺主動敲門

小孟塔羅雲蔚老師指5星座的人學會放下焦慮、放下壓力，財運就會不斷高漲。（路透）

〔娛樂頻道／綜合報導〕新年新氣象，2026年來臨，有5個星座的人財運亨通，財神爺主動上門，不努力就會賺錢，努力就會賺更多錢。小孟塔羅雲蔚老師笑稱這就是「鬆弛感招財法」，學會放下焦慮、放下壓力，財運就會不斷高漲，究竟是哪5個星座吸才能力如此強大？快跟著《自由時報》娛樂頻道看下去。

☺第5名射手座 ：越開心，錢越多

射手座的守護星是代表幸運的木星，最喜歡「擴張」和「樂觀」的能量。整天愁眉苦臉、擔心個不停，就是在跟自己的好運氣作對。射手座有一種天賦，就是「盲目的自信」，這種在別人眼裡看似不切實際的鬆弛感，恰恰是最強的防護罩。「反正天塌下來有高個子頂著」這種無所畏懼的氣場會把所有的困難都彈開，留下來的都是好機會。像個孩子一樣去玩、去冒險，不要被金錢束縛，把賺錢當成一場好玩的遊戲時，就會發現自己根本就是被財神爺附體，怎麼玩都贏！

☺第4名金牛座：財富靠養不靠追

能量屬性是「土」的金牛座大多穩定、善於累積。如果因為缺錢而焦慮，開始想著要炒短線、賺快錢，那通常都是賠錢的開始。金牛座必須要有一種「大地主」般的鬆弛感，越是氣定神閒，懂得享受一頓美食、欣賞一件藝術品，財氣就會越厚實。這種懂得「品味生活」的態度，會讓你做出最正確的長期決策。財富需要時間發酵，就像釀酒一樣，急不得。當你看起來穩如泰山，連崩盤都嚇不倒你時，這種強大的心理素質就是最大資產。別慌，慢慢來比較快，金牛座的財富是靠「養」出來的，不是追來的。

☺第3名雙魚座：天生直覺型選手

雙魚座是12星座裡最特殊的，財運開關藏在「潛意識」裡。開始過度分析、擔憂未來，敏銳的第六感就會失靈。雙魚座最厲害的招數叫做「順流而下」，把自己交給宇宙，相信一切都會有最好的安排。當你放鬆到像一條在水裡發呆的魚，不再試圖去控制每一件事時，就能驚訝地發現，好運就像水流一樣自動推向有寶藏的地方。可能只是一個夢境的指引、路邊聽到的一句話，就能避開風險、抓到機會。焦慮是多餘的，因為雙魚座是宇宙的寵兒，只要負責做夢和保持善良，老天爺自然會把錢塞進你的口袋，這就是「傻人有傻福」的最高境界。

☺第2名天秤座：保持從容美美賺錢

對於天秤座來說，賺錢其實是一場關於「美感」的遊戲。天秤座的天性就是追求平衡與優雅，如果為了錢在那邊爭得面紅耳赤、或者是焦慮到披頭散髮，那種「吃相難看」的樣子會直接嚇跑的財神爺。天秤座最強的招財術就是「保持從容」，越是淡定，散發出來的那種高級感和親和力，就越能吸引貴人主動幫助。想像一下，錢就像是一個挑剔的伴侶，它不喜歡急吼吼的追求者，它喜歡那個坐在角落、穿著得體、笑得雲淡風輕的你。當生活過得精緻了，不為了錢而折腰，錢反而會為了你的品味買單。記住，身價是由氣質決定的！

☺第1名水瓶座：不按牌理出牌賺大錢

水瓶座的朋友是靠「靈感」和「頻率」活著的生物！當水瓶座開始焦慮、擔心下個月帳單時，能量場就會瞬間掉到凡人的頻率，這時候天才般的腦洞就會被堵住。相反地，當你呈現一種「無所謂、隨緣啦」的放鬆狀態時，大腦就像連上了宇宙的高速Wifi，各種超前衛的賺錢點子、投資直覺就會像下載檔案一樣，自動跑到腦袋裡。水瓶座的財運來自於「跳脫框架」，越是不按牌理出牌，越是用一種看戲的心態面對世界，錢財反而覺得你這個人太有趣了，忍不住想靠近。對你來說，發呆不是浪費時間，是在校準致富天線！

☆民俗說法僅供參考☆

