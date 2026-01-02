自由電子報
娛樂 最新消息

NEXZ感謝師兄Stray Kids 不忘Felix叮嚀：懷抱感恩

NEXZ 2026海外首演衝台北。（藝尚提供）NEXZ 2026海外首演衝台北。（藝尚提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕JYP新世代男子團體NEXZ明天（3日）將在台大體育館舉行SPECIAL CONCERT，首次以完整體在台北開唱。SEITA強調會帶來特別的表演給台粉，被問到是不是中文歌？SEITA害怕的看一眼工作人員，讓全場笑翻，他表示自己很不會說謊，雖然要賣關子，但就是準備了中文歌，請大家期待。

NEXZ由YU（左起）、HARU、SO GEON、TOMOYA、YUKI、HYUI、SEITA組成。（藝尚提供）NEXZ由YU（左起）、HARU、SO GEON、TOMOYA、YUKI、HYUI、SEITA組成。（藝尚提供）

NEXZ由TOMOYA、YU、HARU、SO GEON、SEITA、HYUI、YUKI等七人組成，成員透過JYP自製選秀節目《Nizi Project Season 2》脫穎而出，他們今天以全韓文接受訪問。

他們在去年5月來台舉行簽售，12月又到高雄參加AAA頒獎典禮，他們回憶起先前來台吃了壽喜燒，還買了珍珠奶茶跟蛋塔，YU還記得有粉絲在旁邊盯著他們看，SO GEON也知道他們現身街頭買美食的事情有上新聞，因此嚇了一跳。去年5月第一次來台，TOMOYA沒想到會有這麼多粉絲歡迎他，加上AAA也有這麼多人支持，讓他直呼受寵若驚。

NEXZ感謝JYP師兄的教誨。（藝尚提供）NEXZ感謝JYP師兄的教誨。（藝尚提供）

他們先前與JYP的師兄師姐一起上綜藝《出差15夜》，獲得不少人關注，HARU回想起，正片裡面沒有，不過在花絮當中，他們有主動找前輩們自拍，每一組前輩都非常熱情且友好，感受到JYP的家族愛。SEITA也說，在高雄參加AAA時，Stray Kids前輩到了他們休息室玩，「前輩們跟我們聊聊天，演藝圈活動經驗談也好，我們問了很多，前輩有給我們建議跟幫助。」被問到對哪個前輩比較印象深刻？SEITA提到Felix，「他給我們建議，要我們隨時對身邊的人懷抱感恩，往後做事情會越來越成功。」

YU被選為「國寶級美男」，感謝大家給的評價，不過自認自信感不夠充足，要怎麼充實自己的自信感，該如何在實力、魅力上面多加努力，以不愧對於高顏值的評價。被問到有沒有人覺得自己不輸YU？TOMOYA自信舉手：「我覺得YU是很標準的帥氣，我是笑臉帥哥。」YUKI則稱7位成員都很帥，但硬要說YU真的最帥，直呼「YU洗完澡真的太帥了，名副其實。」

NEXZ的YU（左起）、HARU、SO GEON、TOMOYA、YUKI、HYUI、SEITA青春有活力。（藝尚提供）NEXZ的YU（左起）、HARU、SO GEON、TOMOYA、YUKI、HYUI、SEITA青春有活力。（藝尚提供）

SEITA表示，成員們出道以來產生了很多野心，想要好好表現，也會彼此確認外表，在大家不知道的地方也會去好好保養、做好皮膚管理，想要呈現最好的樣子給大家看。

YU、SO GEON、YUKI是室友，前兩人睡同一張床，YUKI透露，每次看到YU被SO GEON吵到無法好好睡覺，自己也只能戴著耳罩式耳機入睡。SO GEON、TOMOYA被認為是最愛惡作劇的成員，前者愛私下鬧著玩，後者則是愛在公開場合開玩笑。至於TOMOYA上次來台還戴了假髮，並不是被懲罰，而是剛好染了綠頭髮，希望在機場不要被粉絲發現，因此自掏腰包花了韓幣2萬元（約台幣434元）買了金色假髮，結果還真的沒被發現。

最後，HYUI表示，「這次能來到台北演出，與粉絲近距離互動，能夠被溫暖迎接，真的非常感謝，我們會更加努力的表演，謝謝大家。」

點圖放大body

