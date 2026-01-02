Lulu、陳漢典喜帖流出！富士山下「甜蜜碰鼻」絕美婚紗照曝光

兩人婚禮喜帖以大紅色為主視覺，採立體展開設計，上頭布滿可愛插畫。（翻攝自Threads）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Lulu」黃路梓茵與陳漢典的婚禮進度備受關注。隨著籌備細節逐一曝光，《綜藝大熱門》製作人潘筱晴今（2日）在社群曬出兩人喜帖，也間接證實小倆口將於1月25日在台北文華東方酒店舉行婚宴。

Lulu與陳漢典飛往日本拍攝婚紗，喜帖曝光。（翻攝自Threads）

喜帖整體以大紅色系為主視覺，採立體展開設計，一攤開便是滿版可愛插畫，小動物、花朵與愛心元素遍布其中，風格童趣又喜氣，完全呼應兩人活潑形象。內頁放上新人婚紗照，可見夫妻倆以日本富士山當作背景，甜蜜鼻碰鼻、肩靠肩緊黏，外封則以花朵造型貼紙點綴，小巧思、細節滿滿，整體設計相當吸睛。

Lulu與陳漢典將於1月25日在文華東方酒店宴客。（翻攝自Threads）

Lulu與漢典自去年9月公開婚訊後動向備受關注，並於10月下旬完成結婚登記，確定今年1月宴客。近來兩人也頻頻透露正為婚禮忙得不可開交，Lulu笑說籌備期雖然緊湊、壓力不小，但「絕對不延期」，因為訂金已付，婚宴人數預計控制在800人以內。至於婚禮風格，兩人將走專屬的「可愛路線」，婚紗照特地飛往日本取景拍攝。

