娛樂 電視

關詩敏吃素16年！獻主持首秀 推台灣蔬食文化

〔記者林欣穎／台北報導〕關詩敏擔任TaiwanPlus人氣蔬食料理節目《Veggie Island》主持人，第三季上線，由吃素16年的Sharon關詩敏從忠實觀眾接棒主持，她自曝：「接到邀請實在既榮幸又興奮！」

關詩敏在節目中挑戰親手製作披薩。（TaiwanPlus提供）關詩敏在節目中挑戰親手製作披薩。（TaiwanPlus提供）

關詩敏在節目中挑戰親手製作融合台灣、印度、義大利三種風味的披薩，結果光揉麵團就手忙腳亂，靠印度師傅救援才能順利下班。但其實她平常熱愛下廚，長期推廣蔬食生活、關注環保，每次節目拍完都會將剩餘食材打包回家繼續試做，令製作團隊印象深刻，大讚她真正在實踐環保、不浪費的精神。

雖是第一次主持節目，但透過素食者特有的磁場頻率，關詩敏總能很快就和拜訪的店家打成一片，並在工作人員的引導下進入狀況。關詩敏也表示，透過拍攝過程，她重新認識到蔬食料理的廣度與可能性，「和大眾的印象相反，吃素並不會犧牲食物的美味和品質。」她也期待能在接下來的旅程裡，帶領觀眾探索更多餐廳。

關詩敏關詩敏長期關注環保與動保議題，積極推廣蔬食，首度主持就獻給了《Veggie Island》。（TaiwanPlus提供）關詩敏關詩敏長期關注環保與動保議題，積極推廣蔬食，首度主持就獻給了《Veggie Island》。（TaiwanPlus提供）

《Veggie Island》是TaiwanPlus首檔介紹蔬食料理與生活的原創節目，前兩季播出以來已累積眾多國際觀眾，甚至有加拿大粉絲連續兩年來台旅遊，專程按圖索「素」，造訪節目介紹過的蔬食餐廳。

