娛樂 最新消息

（專訪）郭書瑤被問生理需求當場嚇傻 姚淳耀「飛機杯」擋槍神救援

姚淳耀（左）在《何百芮的地獄戀曲》飾演甜點店店長，與郭書瑤（右）展開尋愛之旅。（彼此影業提供）

〔記者李紹綾／專訪〕姚淳耀、郭書瑤在八大影集《何百芮的地獄戀曲》展開尋愛之旅，劇中許多情節辛辣，不乏情趣用品的使用，單身7年的郭書瑤，被問到如何解決生理需求時，她嚇得高八度驚喊：「蛤，我不會去想，我對這個東西太…」，已是人夫的姚淳耀展現超強隊友力，直接跳出來解圍：「我結婚快3年，老婆送我一個飛機杯。」

姚淳耀在《何百芮的地獄戀曲》飾演甜點店店長。（彼此影業提供）

姚淳耀（左）在《何百芮的地獄戀曲》飾演甜點店店長，與郭書瑤（右）展開尋愛之旅。（彼此影業提供）

姚淳耀（右）、郭書瑤合作《何百芮的地獄戀曲》默契十足。（彼此影業提供）

姚淳耀大方分享飛機杯的使用心得：「很好，可以滿足幻想跟生理需求，她也覺得這樣很方便。」還坦言年紀越大，行房的頻率確實越來越低。也因這次拍戲，他還特別上網搜尋情趣用品，看看哪一個比較好，至於有無用來夫妻「助性」？他說：「沒有，只有我自己在用，我只有用過飛機杯，其他我就沒有研究。」

姚淳耀使用飛機杯，大讚可以滿足幻想跟生理需求。（彼此影業提供）

姚淳耀（右）、郭書瑤。（彼此影業提供）

姚淳耀使用飛機杯，大讚可以滿足幻想跟生理需求。（彼此影業提供）

這番熱情「擋槍」讓郭書瑤感動到想下跪，還視姚淳耀為救命恩人，她不斷道謝：「姚淳耀我真的很感激你耶！你不需要為了救我，把隱私透露出來，沒關係啦！我們可以跳過一些問題，我還是想保留比較害羞或者是比較私密的話題。」姚淳耀覺得沒什麼，淡定回：「我都41歲了。」

姚淳耀（右）、郭書瑤。（彼此影業提供）

姚淳耀與設計師太太林羿交往12年、結婚近3年，談到婚姻生活，他形容現在的狀態「還是很像在談戀愛」，大讚太座是個很幽默的人，「她有很多想法，每天都會有不一樣的事情」，認為結婚後最大的改變不是浪漫消失，而是彼此更像真正的生活夥伴，可以一起面對事情、互相討論。

姚淳耀（右）、郭書瑤。（彼此影業提供）

姚淳耀的個性溫溫，但偶爾還是會動怒，但後來覺得，生氣的當下，會說出一些很酸的語，事後回想起來真的沒必要，「大家還是平心氣和的去溝通」。然而，夫妻唯一的衝突竟是為了打電動，他自招有次打電動太忘我，讓太太變成「電玩寡婦」，直到意識要睡覺時，才發現太太生氣到鎖房門，讓他只能放低姿態敲門。

郭書瑤單身7年，感嘆像姚淳耀這種好男人都已婚了，是否介意另一半離過婚？她說：「假設性的問題好難回答。」

