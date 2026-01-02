A-Lin神改編《那魯灣》太炸裂 當眾要縣長「正常發揮」金句狂噴

A-Lin接梗不冷場，節奏精準卡點，臨場效果十足。（組合照，台東縣政府提供、翻攝自Threads）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「阿妹」張惠妹此次回到家鄉台東坐鎮跨年夜，號召10組出身台東或與台東情感深厚的歌王歌后級好友齊聚同歡，過程未見尷尬串場及政治致詞，歌手們登場即開啟熱唱模式連續輸出，被激讚是完勝全台灣的「封神級跨年」，其中A-Lin臨場反應滿點，當場狂噴金句，讓在場觀賞的民眾及線上觀看的網友都回味無窮。

張惠妹為台東跨年一口氣集結玖壹壹、葛仲珊、Saya、A-Lin、戴愛玲、持修、范曉萱等實力派歌手輪番開唱，演出全程沒有主持人、沒有官員致詞、也沒有任何廣告置入，不僅現場氣氛從頭炸到尾，在場觀眾情緒更自開場嗨到散場，直接被封為「超大型戶外KTV！」羨煞許多僅能透過直播觀看的網友。

值得一提的是，此次台東跨年舞台其實沒有主持人，歌手們全靠臨場反應自由發揮，而A-Lin幾乎一肩扛起「氣氛製造機」角色，她在倒數前即興改編《那魯灣》唱成「那魯one、那魯two、那魯three...那魯7-11」聽得全場瞬間笑翻；不僅如此，A-Lin還在台上自爆初戀地點，沒想到更有網友直接在Google Maps上標註「A-Lin第一次喝維士比的地方」、「A-Lin初戀的樹」，讓跨年舞台一路延燒到網路世界。

更經典的一幕出現在跨年煙火前，當台東縣長饒慶鈴在台上準備致詞時，A-Lin也在一旁幽默提醒，「縣長你好像只有幾秒啊！2分鐘，要正常發揮！」立刻引爆笑聲。煙火秀才剛結束，A-Lin再度口誤說成，「把掌聲送給放鞭炮的朋友」，隨即被糾正「是煙火啦！」立刻接梗不冷場，節奏精準卡點，臨場效果十足。

張惠妹、戴愛玲與A-Lin輪番撐場下，台東跨年從頭ㄎㄧㄤ到尾顛覆傳統模式，不論現場或線上觀眾都被笑聲與音樂包圍。Threads上更一面倒好評，形容此次台東跨年「ㄎㄧㄤ到直接封神」，更讓許多未能親臨現場的網友許下心願，「下次跨年還要A-Lin！」盛讚她根本是「被唱歌耽誤的主持人兼脫口秀演員！」

