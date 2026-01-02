自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

A-Lin神改編《那魯灣》太炸裂 當眾要縣長「正常發揮」金句狂噴

A-Lin接梗不冷場，節奏精準卡點，臨場效果十足。（組合照，台東縣政府提供、翻攝自Threads）A-Lin接梗不冷場，節奏精準卡點，臨場效果十足。（組合照，台東縣政府提供、翻攝自Threads）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「阿妹」張惠妹此次回到家鄉台東坐鎮跨年夜，號召10組出身台東或與台東情感深厚的歌王歌后級好友齊聚同歡，過程未見尷尬串場及政治致詞，歌手們登場即開啟熱唱模式連續輸出，被激讚是完勝全台灣的「封神級跨年」，其中A-Lin臨場反應滿點，當場狂噴金句，讓在場觀賞的民眾及線上觀看的網友都回味無窮。

張惠妹為台東跨年一口氣集結玖壹壹、葛仲珊、Saya、A-Lin、戴愛玲、持修、范曉萱等實力派歌手輪番開唱，演出全程沒有主持人、沒有官員致詞、也沒有任何廣告置入，不僅現場氣氛從頭炸到尾，在場觀眾情緒更自開場嗨到散場，直接被封為「超大型戶外KTV！」羨煞許多僅能透過直播觀看的網友。

值得一提的是，此次台東跨年舞台其實沒有主持人，歌手們全靠臨場反應自由發揮，而A-Lin幾乎一肩扛起「氣氛製造機」角色，她在倒數前即興改編《那魯灣》唱成「那魯one、那魯two、那魯three...那魯7-11」聽得全場瞬間笑翻；不僅如此，A-Lin還在台上自爆初戀地點，沒想到更有網友直接在Google Maps上標註「A-Lin第一次喝維士比的地方」、「A-Lin初戀的樹」，讓跨年舞台一路延燒到網路世界。

更經典的一幕出現在跨年煙火前，當台東縣長饒慶鈴在台上準備致詞時，A-Lin也在一旁幽默提醒，「縣長你好像只有幾秒啊！2分鐘，要正常發揮！」立刻引爆笑聲。煙火秀才剛結束，A-Lin再度口誤說成，「把掌聲送給放鞭炮的朋友」，隨即被糾正「是煙火啦！」立刻接梗不冷場，節奏精準卡點，臨場效果十足。

張惠妹、戴愛玲與A-Lin輪番撐場下，台東跨年從頭ㄎㄧㄤ到尾顛覆傳統模式，不論現場或線上觀眾都被笑聲與音樂包圍。Threads上更一面倒好評，形容此次台東跨年「ㄎㄧㄤ到直接封神」，更讓許多未能親臨現場的網友許下心願，「下次跨年還要A-Lin！」盛讚她根本是「被唱歌耽誤的主持人兼脫口秀演員！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中