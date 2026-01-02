凱特王妃不能沒有她 威廉王儲御用保母獲新年授勳

威廉王儲御用保母瑪麗亞（右3）一手帶大喬治王子、夏綠蒂公主、路易王子。（歐新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕一手帶大英國威廉王儲（Prince William）、凱特王妃（Kate Middleton）3個子女的王室御用保母，瑪莉亞特蕾莎圖里翁伯拉洛（Maria Teresa Turrion Borrallo）帶大了喬治王子（Prince George）、夏綠蒂公主（Princess Charlotte）、路易王子（Prince Louis），西班牙籍的她為威廉王子一家服務11年，因表現良好近日獲列英國新年授勳名單，被授予「皇家維多利亞勳章」（Royal Victorian Medal, Silver），感謝她的辛苦貢獻。

2014年瑪麗亞受雇成為王室保母，長年照顧喬治王子，多次被拍到她在窗邊或是車內保著幼時的喬治王子，模樣相當可愛。之後夏綠蒂公主與路易王子也是她一手帶大，她陪伴著重要王室成員，一秒都不懈怠。

瑪利亞畢業於英國頂尖保母學校「諾蘭學院」，該校以培養高度專業保母文明，畢業生也多為王室家庭服務。諾蘭學院教導這些未來照顧王室家庭、政商名流的菁英保母的課程非常全面，除基本育兒技巧外，還必須學會兒童營養學、急救、時間管理，諾蘭學院的學生也必須接受防身術與安全訓練，預防可能的突發狀況，確保孩子的日常安全。

諾蘭學院的學生不僅要照顧襁褓中的嬰幼兒，孩子漸長還要學著他們上學規劃接送動線、課後活動安排、生活紀律與情緒支持，讓孩子能在忙碌生活中維持穩定作息，換個角度看，簡直就是孩子的第二個媽媽。

雖然身為威廉王儲一家人的保母，但瑪麗亞平時作風低調，在外界有時能看見她的身影，更多時候她並不公開露面。此次她獲頒的英國新年授勳，主要在表彰對社會獲王室有極大貢獻人士，展現王室對支持他們生活並有傑出表現的人，給予肯定。

