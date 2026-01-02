自由電子報
娛樂 音樂

最美星二代緊抱五月天阿信 口誤他進產房驚呆全場

〔記者陽昕翰／台北報導〕五月天元旦在台中洲際棒球場開唱，冠佑跨年才分享新年願望：「小玫瑰明年要讀大學，希望她能夠離我近一點。」昨天最美星二代「小玫瑰」劉芯妤就現身擔任嘉賓，與老爸合唱助陣。

冠佑新年願望第一天全實現，有歌迷和小玫瑰陪伴。（相信音樂提供）冠佑新年願望第一天全實現，有歌迷和小玫瑰陪伴。（相信音樂提供）

冠佑與小玫瑰一起合唱溫馨感人，阿信感性談到：「小玫瑰為了學音樂去很遠的地方，冠佑無法常見到她，這首歌無論是爸爸對小玫瑰唱，或小玫瑰對冠佑唱，都是很適合的一首歌。」接著冠佑和小玫瑰一起合唱《我不願讓你一個人》，也唱出父女間的愛。

小玫瑰遺傳了爸爸的音樂細胞，更獨自演唱了自創曲《朋友而已》，好聲音讓滿場觀眾聽得陶醉。演唱會上，小玫瑰也跟乾爹阿信說：「你知道是你給我這個『第二人生』，二年前跟你在那（小舞台）看星星。」再次站上同樣的舞台，這兩年小玫瑰也交出了她自己的音樂作品。

小玫瑰感謝阿信在音樂上給她的鼓勵。（相信音樂提供）小玫瑰感謝阿信在音樂上給她的鼓勵。（相信音樂提供）

阿信回想起錄製《為愛而生》專輯時，裡頭曾收錄小玫瑰出生時的哭聲，現場卻口誤說成是怪獸進到產房錄音，讓怪獸緊張直喊「冠佑我真的沒去」，把冠佑嚇了一大跳。

阿信最後追問冠佑到底有沒有進去，冠佑笑說：「沒有，我是請護士幫我錄的，我確定是護士」，阿信冷不防又虧：「那護士不是叫溫尚翊（怪獸本名）吧」，笑翻全場。

點圖放大body

