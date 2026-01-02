自由電子報
娛樂 最新消息

畢書盡遭控忘恩負義！父老友大字報轟「狼心狗肺」挨告 判決出爐

鍾男因討債未果，憤而在2023年5月間採取激進手段，在街頭張貼大字報，內容涉及指控畢書盡「酒後打架鬧事」、「每年鬧離婚」及「厚顏無恥」等損害人格之文字，畫面隨即在網路上傳開。（資料照）鍾男因討債未果，憤而在2023年5月間採取激進手段，在街頭張貼大字報，內容涉及指控畢書盡「酒後打架鬧事」、「每年鬧離婚」及「厚顏無恥」等損害人格之文字，畫面隨即在網路上傳開。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕男星畢書盡父親之友鍾聰雄，指控畢「忘恩負義」，並連續三天在北市街頭張貼大字報，怒罵畢書盡「狼心狗肺」、「厚顏無恥」等語外，還爆出他喝酒鬧事、鬧離婚而遭到提告。台北地方法院審理認為，鍾男無法舉證言論真偽，一審依3個散布文字誹謗罪，判處鍾男拘役120日，得易科罰金12萬元。全案可再上訴。

相關新聞：畢書盡新年迎判決！遭舉大字報辱罵「厚顏無恥」 父罕現身護子還原真相

本案起於，畢書盡當初遭前老闆李亞明送回中國後，為了重返台灣演藝圈，曾簽下承諾書，允諾自2010年起連續10年，將薪資所得15%撥給鍾男作為報酬，以換取鍾男在台資助生活費與安排工作。

鍾男憤怒指控，畢書盡走紅後卻避不見面。（資料照，記者王文麟攝）鍾男憤怒指控，畢書盡走紅後卻避不見面。（資料照，記者王文麟攝）

然而，鍾男憤怒指控，畢書盡走紅後卻避不見面，甚至否認這筆抽成協議。鍾男因此對畢福鬢、畢書盡父子提告詐欺得利罪；不過檢方調查發現，該份承諾書僅有畢書盡簽名，且畢本人否認簽字，也無畢父簽名，認定罪嫌不足，予以不起訴處分。

鍾男因討債未果，憤而在2023年5月間採取激進手段，在街頭張貼大字報，內容涉及指控畢書盡「酒後打架鬧事」、「每年鬧離婚」及「厚顏無恥」等損害人格之文字，畫面隨即在網路上傳開。

北院審理時，法官認為鍾男具體指稱畢「酒後打老婆」等語，卻完全無法提出證據或法院判決佐證，難以認定其言論為真。至於文中夾雜「土狗」、「狼心狗肺」等情緒性謾罵，顯已逾越合理評論範疇，認定鍾男未經法律程序釐清債務，卻逕自以毀滅人格之手段誹謗，判處拘役120 日，全案可再上訴。

點圖放大
點圖放大body

