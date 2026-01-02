101跨年煙火變煙霧！賈永婕憂「要被叫去立法院」小S回一句話超暖心

〔記者邱奕欽／台北報導〕迎向2026年的台北101跨年煙火在大雨中登場，濕冷天氣讓視線受阻，讓不少觀眾頗有微詞「根本變成煙霧秀！」相關話題也掀起討論。對此，台北101董事長賈永婕首度發聲，坦言其實自己也擔心外界反彈，甚至憂心自嘲「是不是要被叫去立法院了...」不過，閨蜜「小S」徐熙娣則以一句話暖心安慰，雪中送炭令人動容。

賈永婕（左）為台北101跨年煙火憂心之際，小S則給予正面回饋暖心力挺。（翻攝自臉書）

台北101跨年煙火落幕後，賈永婕發聲透露今年的團隊「真的非常用心」，從提前5天的光雕倒數，到動畫、煙火、音樂設計，每一個環節都是拚盡全力完成。然而，賈永婕表示當天看見天氣不佳，其實心情相當平靜，抱持「盡人事、聽天命」的態度，只要把該做的都做到，就問心無愧。

請繼續往下閱讀...

不過，身旁的丈夫卻一路碎念「雨不會停」、「什麼都看不到」、「賈董你死定了！」對此，賈永婕則笑說自己連白眼都懶得翻，索性哼起「一切都是天意，一切都是命運。」故作鎮靜卻仍忍不住詢問小S，「我是不是要被叫去立法院了...」小S不但給予正面回饋，更暖心力挺「不用不用，真的很美，就算有煙，也都被我的眼淚洗掉了。」一席美言宛如定心丸，她頓時為之動容直喊「我想衝去用力抱著你！」

即便天候不作美，賈永婕仍感受到努力被看見，有朋友私下告訴她「今年煙火很有氣質，是一種很優雅的風格」，也讓她相當感動。賈永婕強調，這次在煙火節奏、釋放角度、曲線、色彩飽和度與音樂搭配上，都做了許多新的嘗試，「就算老天不幫忙，我們還是用盡全力讓它綻放」，最後不忘向所有參與製作的團隊與協力夥伴致謝，「我們真的盡力了，也真的很美！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法