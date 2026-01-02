自由電子報
娛樂 最新消息

陳孟賢自封「罐頭塔哥哥」 《一級棒》重現軍中情人 吳美琳被虧變澎澎

何妤玟（左）與林佳儀（右）暌違多年同框，合唱經典曲目《一個人的我依然會微笑》。（中視提供）何妤玟（左）與林佳儀（右）暌違多年同框，合唱經典曲目《一個人的我依然會微笑》。（中視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視《綜藝一級棒》本週六（3）邀來林佳儀、何妤玟同台，合唱《一個人的我依然會微笑》，熟悉旋律一開口便勾起觀眾滿滿青春回憶，掀起回憶殺。

林佳儀回憶當年曾到主持人許志豪家中的唱片行舉辦簽唱會，簽名海報還被貼在店內留念，不料卻被何妤玟當場幽默「拆台」，笑指牆上其實貼的是天心、徐懷鈺與范曉萱，沒有她們兩人，逗得全場大笑。何妤玟也提到先前與孫協志首度登上節目時收視表現亮眼，這次再度回歸，除了宣傳出道30週年的全新單曲與寫真年曆，也期待與林佳儀「女神同框」再創話題。

本週六《綜藝一級棒》以軍中情人為主題，（左起）陳孟賢、吳俊宏、沈建豪、李子森化身熱血阿兵哥。（中視提供）本週六《綜藝一級棒》以軍中情人為主題，（左起）陳孟賢、吳俊宏、沈建豪、李子森化身熱血阿兵哥。（中視提供）

本集觀眾最喜愛的單元「歌中劇」以「那一年，我們的軍中情人」為主題登場，許志豪、陳孟賢、李子森、吳俊宏、沈建豪化身阿兵哥上陣，女歌手輪番串唱多首「永遠的軍中情人」鄧麗君的經典歌曲。當蕭玉芬演唱《但願人長久》時，吳俊宏與沈建豪竟直接在舞台上做起仰臥起坐，展現十足體能。

杜忻恬登場李子森瘋狂尖叫，當場表演單手伏地挺身。（中視提供）杜忻恬登場李子森瘋狂尖叫，當場表演單手伏地挺身。（中視提供）

接著杜忻恬以軍中情人之姿登場，李子森立刻大聲尖叫並獻花示愛，還笑稱要為她表演體操術，當場加碼示範伏地挺身，甚至單手伏地挺身，引爆現場氣氛。年紀最輕的吳美琳一登場活力滿滿，卻被許志豪笑虧出場氣勢宛如「年輕版澎澎」，陳孟賢更質疑她怎會是「軍中情人」，吳美琳則自介是彰化秀水的「壽桃小公主」，陳孟賢立刻回嗆自己是「罐頭塔哥哥」，一來一往笑翻全場。

陳孟賢（左）示範演唱略帶風騷。（中視提供）陳孟賢（左）示範演唱略帶風騷。（中視提供）

翁鈺鈞（右）與陳怡婷（左）合唱經典台語歌。（中視提供）翁鈺鈞（右）與陳怡婷（左）合唱經典台語歌。（中視提供）

節目後段，翁鈺鈞與陳怡婷合唱紀露霞經典台語歌《黃櫻桃》，因歌曲意境描寫未出嫁少女的嬌羞情懷，歌詞中多次出現「嗯嗯」，許志豪聽完忍不住大讚翁鈺鈞的「嗯嗯」唱得動人，卻讓陳怡婷當場吃味。

隨後陳孟賢爆料，許志豪私下交代要他「好好調教」翁鈺鈞的「嗯嗯」，還親自示範，一次比一次更矯情，神情陶醉自信滿滿。許志豪接著拱杜忻恬挑戰，杜忻恬先翻白眼抗拒，卻在眾人起鬨下準備開唱時忍不住噴笑破功。見氣氛正熱，何妤玟與林佳儀也加入挑戰，熟女姐姐一開口效果立刻不同，何妤玟的「嗯嗯」更被笑稱「用力到充滿窒息感」，讓全場笑聲不斷。



