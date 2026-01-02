自由電子報
娛樂 電影

連兩天都飆破千萬港幣佳績！《尋秦記》港澳賣破台幣8700萬主演齊報喜

〔記者許世穎／綜合報導〕延續港劇傳奇的電影《尋秦記》在港澳上映勢如破竹，繼首日（2025年12月31日）開片票房大收1129萬港幣（約台幣4549萬）創下香港電影史上首日最高開片票房紀錄後，踏入2026年首日再傳捷報，港澳累計票房已正式突破2千萬港幣，創下2174萬港幣（約台幣8761萬）佳績，更創下開片連續兩日港澳單日票房均逾千萬港幣成績，氣勢持續上揚。

《尋秦記》主要演員朱鑑然（左起）、古天樂、宣萱及林峯拍片向觀眾報喜致謝。（滾動工作室提供）《尋秦記》主要演員朱鑑然（左起）、古天樂、宣萱及林峯拍片向觀眾報喜致謝。（滾動工作室提供）

身兼監製及主演的古天樂、林峯、宣萱及朱鑑然昨晚得悉佳績後，隨即拍片向觀眾報喜致謝，更搖身一變回戲中角色，大玩趣味小劇場，氣氛熱鬧繽紛。只見飾演項寶兒的朱鑑然向飾演其父項少龍的古天樂，以及飾演秦王的林峯遞上檸檬茶，緊接著飾演烏廷芳的宣萱入鏡，笑容滿面地說：「2026年的第一天有好消息跟大家公布！」

朱鑑然隨即興奮地接力報喜：「《尋秦記》在香港的累計票房已經突破2千萬啦！」最後，古天樂率領其餘三位齊聲高呼：「大家繼續支持《尋秦記》！」《尋秦記》將於1月9日正式在台上映。

